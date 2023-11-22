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    Нагельсман высказался об очередном поражении сборной Германии

    Футбол Сборная Германии Футбол Германии
    Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман прокомментировал поражение от Австрии (0:2) в товарищеском матче.

    Юлиан Нагельсман
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    Юлиан Нагельсман

    Перед этим немцы проиграли сборной Турции (2:3).

    «Нам предстоит много работы. Нужно принять текущую ситуацию. Пора признать, что нам необходимо проделать огромный объем работы, и это касается всех аспектов. Это следует понимать как тренерскому штабу, так и игрокам.

    Не думаю, что дело в излишней расслабленности. Скорее команда не чувствует себя свободно.

    Мы выглядим как единое целое на тренировках, но во время матчей каждый игрок остается сам по себе», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany.

    В 2023 году сборная Германии проиграла шесть из 11 матчей.

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