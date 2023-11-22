Нагельсман высказался об очередном поражении сборной Германии

Юлиан Нагельсман Фото: globallookpress.com
Перед этим немцы проиграли сборной Турции (2:3).
«Нам предстоит много работы. Нужно принять текущую ситуацию. Пора признать, что нам необходимо проделать огромный объем работы, и это касается всех аспектов. Это следует понимать как тренерскому штабу, так и игрокам.
Не думаю, что дело в излишней расслабленности. Скорее команда не чувствует себя свободно.
Мы выглядим как единое целое на тренировках, но во время матчей каждый игрок остается сам по себе», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany.
В 2023 году сборная Германии проиграла шесть из 11 матчей.
Нагельсман возглавил сборную Германии в сентябре этого года после увольнения Ханса-Дитера Флика.