Нагельсман высказался об очередном поражении сборной Германии

Главный тренер сборной Германиипрокомментировал поражение от Австрии (0:2) в товарищеском матче.

Перед этим немцы проиграли сборной Турции (2:3).

«Нам предстоит много работы. Нужно принять текущую ситуацию. Пора признать, что нам необходимо проделать огромный объем работы, и это касается всех аспектов. Это следует понимать как тренерскому штабу, так и игрокам.

Не думаю, что дело в излишней расслабленности. Скорее команда не чувствует себя свободно.

Мы выглядим как единое целое на тренировках, но во время матчей каждый игрок остается сам по себе», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany.

В 2023 году сборная Германии проиграла шесть из 11 матчей.

Нагельсман возглавил сборную Германии в сентябре этого года после увольнения Ханса-Дитера Флика.