В 21:00 20.11.2023 Уэльс U21 и Дания U21 начнут матч в группе I отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Уэльс U21 — Дания U21

Последний матч между собой: Дания U21 — Уэльс U21 2:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Уэльс U21» — «Дания U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.47 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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