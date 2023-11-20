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    Ударное начало от молодых датчан?

    Уэльс U21 — Дания U21. Ставка (к. 2.47) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 21 года, 20 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Уэльс U21 — Дания U21
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    Молодежная сборная Дании
    Уэльс U21 сыграет на своем поле с Данией U21 в рамках квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 21:00 мск. Уэльс U21 — Дания U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа I 20 Ноября 2023 года
    Уэльс U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа I
    •  Уэльс U21 21:00 Дания U21 Дания U21
  • Копенгаген
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    Уэльс U21

    Эта команда продуктивно проводит нынешнюю отборочную компанию. Валлийцы на данный момент лидируют в своей группе.

    В 4 матчах Уэльс U21 добыл 8 очков. Правда, конкуренты в виде исландцев и датчан наступают на пятки.

    Коэффициенты матча Уэльс U21 — Дания U21

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    Свой последний поединок команда провела успешно. Уэльс U21 с минимальным счетом обыграл Исландию U21.

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с датчанами для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних поединков проиграны два при трех паритетах.

    И уж наверняка хозяева будут стараться удержаться на вершине. Вот только валлийцы частенько допускают ошибки в обороне.

    Дания U21

    Эта команда пока провела всего 3 матча. В них скандинавы добыли одну викторию при двух ничьих.

    Более того, в случае победы в отчетном поединке Дания U21 может забраться на вершину. Вот только атака команды пока не радует высоким уровнем результативности: всего 4 гола.

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    • Последний свой поединок Дания U21 выиграла. В контрольном матче скандинавы разгромили сборную Марокко U23 (3:0).

    А вот до того датчане расписали паритет с чешскими сверстниками (0:0). Чуть раньше команда проиграла в двух контрольных матчах французам и словакам.

    Наверняка Дания U21 будет активно атаковать. В составе команды имеется ряд перспективных исполнителей во всех линиях.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Дании U21 предлагают — 1.85.

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    На викторию Уэльса U21 дают — 3.60, ничья оценена — в 3.40.

    Датчане сражаются за лидерство в группе, так что наверняка пойдут вперед с первых минут встречи.

    Наш прогноз — Победа Дании U21 в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.47. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.24.

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    Уэльс U21 — Дания U21: прогноз, ставка (2.47), статистика, коэффициенты матча 20.11.2023. Прогнозы на футбол. Ударное начало от молодых датчан?
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