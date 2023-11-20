Уэльс U21
Эта команда продуктивно проводит нынешнюю отборочную компанию. Валлийцы на данный момент лидируют в своей группе.
В 4 матчах Уэльс U21 добыл 8 очков. Правда, конкуренты в виде исландцев и датчан наступают на пятки.
Коэффициенты матча Уэльс U21 — Дания U21
Свой последний поединок команда провела успешно. Уэльс U21 с минимальным счетом обыграл Исландию U21.
Матчи с датчанами для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних поединков проиграны два при трех паритетах.
И уж наверняка хозяева будут стараться удержаться на вершине. Вот только валлийцы частенько допускают ошибки в обороне.
Дания U21
Эта команда пока провела всего 3 матча. В них скандинавы добыли одну викторию при двух ничьих.
Более того, в случае победы в отчетном поединке Дания U21 может забраться на вершину. Вот только атака команды пока не радует высоким уровнем результативности: всего 4 гола.
Последний свой поединок Дания U21 выиграла. В контрольном матче скандинавы разгромили сборную Марокко U23 (3:0).
А вот до того датчане расписали паритет с чешскими сверстниками (0:0). Чуть раньше команда проиграла в двух контрольных матчах французам и словакам.
Наверняка Дания U21 будет активно атаковать. В составе команды имеется ряд перспективных исполнителей во всех линиях.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Дании U21 предлагают — 1.85.
На викторию Уэльса U21 дают — 3.60, ничья оценена — в 3.40.
Датчане сражаются за лидерство в группе, так что
Наш прогноз — Победа Дании U21 в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.47. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.24.