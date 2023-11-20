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    Словакия пробилась на Евро, Люксембург был сильнее Лихтенштейна

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    Подошли к концу еще две встречи завершающего 10-го тура отборочного турнира в группе J.

    Форвард Словакии Роберт Боженик
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    Форвард Словакии Роберт Боженик

    Сборная Боснии и Герцеговины на своем поле уступила сборной Словакии со счетом 1:2.

    Первый тайм не принес забитых голов.

    Но почти сразу после перерыва полузащитник гостей Патрик Грошовски срезал мяч в свои ворота.

    Через три минуты форвард португальской «Боавишты» Роберт Боженик смог сравнять счет после передачи защитника Давида Ганцко.

    На 63-й минуте за две желтые карточки был удален защитник «Оренбурга» и сборной Боснии Ренато Гойкович.

    Словаки довольно быстро использовали численное преимущество. На 71-й минуте центральный защитник Любомир Шатка вывел гостей вперед — 2:1.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа J
    Босния и Герцеговина — Словакия 1:2
    Голы: 1:0 Патрик Грошовски (автогол) (49'), 1:1 Роберт Боженик (52'), 1:2 Любомир Шатка (71') Предупреждения: Ренато Гойкович (35'), Иван Башич (48'), Роберт Боженик (52'), Смаил Превляк (59'), Ренато Гойкович (63')

    В параллельном матче Люксембург на выезде переиграл Лихтенштейн со счетом 1:0.

    На пятой минуте прямую красную карточку получил форвард гостей Данел Синани.

    Но даже в меньшинстве Люксембург смог взять три очка. На 69-й минуте единственный мяч забил Жерсон Родригеш.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа J
    Лихтенштейн — Люксембург 0:1
    Гол: 0:1 Жерсон Родригес (69') Лихтенштейн: Беньямин Бюхель, Сандро Вольфингер (Никлас Бек, 62'), Андреас Малин, Ларс Трабер (Северин Шлегель, 75'), Йенс Хофер (Liam Kranz, 62'), Макс Гопель, Сандро Визер, Ливио Мейер (Андрин Нетцер, 75'), Марсель Бюхель, Жюльен Хаслер (Филипп Оспельт, 9'), Деннис Саланович Люксембург: Антони Морис, Лоран Жанс (Марвин Мартинс, 90'), Дирк Карлсон, Сеид Корач (Энес Махмутович, 57'), Максим Шано, Данель Синани, Жерсон Родригес, Себастьян Тиль (Флориан Бонерт, 57'), Венсан Тиль (Эдвин Муратович, 75'), Матиас Олесен, Леандро Мартинс Предупреждения: Сандро Визер (7'), Андреас Малин (69'), Ливио Мейер (73') Удаление: Данель Синани (5')

    По итогам группового турнира Словакия заняла второе место и пробилась на Евро с 22 очками. У Люксембурга третье место и 17 баллов. Босния и Герцеговина (9) на пятом, Лихтенштейн (0) занял последнее место.

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