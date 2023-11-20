В 13:00 20.11.2023 Белоруссия U21 и Хорватия U21 начнут матч в группе G отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Белоруссия U21 — Хорватия U21

Последний матч между собой: Хорватия U21 — Белоруссия U21 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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