Белоруссия U21 сыграет на своем поле с Хорватией U21 в рамках квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 13:00 мск. Белоруссия U21 — Хорватия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Белоруссия U21

Эта команда крайне неудачно проводит текущую отборочную компанию. Белорусы изначально считались потенциальными борцами за 2 место.

Молодые «сябры» в 7 матчах набрали всего лишь 3 очка. Да и в свои ворота команда пропустила уже 18 мячей.

Свой последний поединок команда провела неудачно. Белоруссия U21 в контрольном поединке уступила россиянам (1:3).

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Пять последних очных поединков с хорватами были проиграны. Причем в двух последних белорусы не забивали.

И уж наверняка хозяева постараются оказать достойное сопротивление хорватам. Вот только проблем в игре команды громадье.

Хорватия U21

Эта команда на данный момент пребывает на 3 месте. Причем молодые хорваты потенциально вторые, имея на один пункт меньше, чем у греков, но с двумя матчами в запасе.

«Клетчатые» весьма неплохо выглядят в атаке, отличившись 8 раз в 3 матчах. Оборона же дала результативный сбой четырежды.

Последний свой поединок команда свела вничью. Хорватия U21 в товарищеском поединке расписала мировую со словаками (2:2).

А вот до того балканцы переиграли как раз белорусов (2:0). Да и при нынешней диспозиции «клетчатые» не должны иметь проблем.

Наверняка Хорватия U21 будет активно атаковать. По всем параметрам гости выглядят сильнее соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Хорватии U21 предлагают — 1.20.

На викторию Белоруссии U21 дают — 14.50, ничья оценена — в 6.20.

Хорваты довольно неплохи в плане реализации , и явно намерены подняться на 2 место в группе.

Наш прогноз — Фора Хорватии -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.70. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.07.