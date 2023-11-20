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    Молодые «клетчатые» разгромят белорусов

    Белоруссия U21 — Хорватия U21. Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 21 года, 20 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Белоруссия U21 — Хорватия U21
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    Белоруссия U21 сыграет на своем поле с Хорватией U21 в рамках квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 13:00 мск. Белоруссия U21 — Хорватия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа G 20 Ноября 2023 года
    Белоруссия U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа G
    •  Белоруссия U21 13:00 Хорватия U21 Хорватия U21
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    Белоруссия U21

    Эта команда крайне неудачно проводит текущую отборочную компанию. Белорусы изначально считались потенциальными борцами за 2 место.

    Молодые «сябры» в 7 матчах набрали всего лишь 3 очка. Да и в свои ворота команда пропустила уже 18 мячей.

    Свой последний поединок команда провела неудачно. Белоруссия U21 в контрольном поединке уступила россиянам (1:3).

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    Пять последних очных поединков с хорватами были проиграны. Причем в двух последних белорусы не забивали.

    И уж наверняка хозяева постараются оказать достойное сопротивление хорватам. Вот только проблем в игре команды громадье.

    Хорватия U21

    Эта команда на данный момент пребывает на 3 месте. Причем молодые хорваты потенциально вторые, имея на один пункт меньше, чем у греков, но с двумя матчами в запасе.

    «Клетчатые» весьма неплохо выглядят в атаке, отличившись 8 раз в 3 матчах. Оборона же дала результативный сбой четырежды.

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  • Сегодня

    • Последний свой поединок команда свела вничью. Хорватия U21 в товарищеском поединке расписала мировую со словаками (2:2).

    А вот до того балканцы переиграли как раз белорусов (2:0). Да и при нынешней диспозиции «клетчатые» не должны иметь проблем.

    Наверняка Хорватия U21 будет активно атаковать. По всем параметрам гости выглядят сильнее соперника.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Хорватии U21 предлагают — 1.20.

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    На викторию Белоруссии U21 дают — 14.50, ничья оценена — в 6.20.

    Хорваты довольно неплохи в плане реализации, и явно намерены подняться на 2 место в группе.

    Наш прогноз — Фора Хорватии -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.70. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.07.

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    Белоруссия U21 — Хорватия U21: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 20.11.2023. Прогнозы на футбол. Молодые «клетчатые» разгромят белорусов
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