Уолкер: Спортивная наука очень помогает мне оставаться в форме

Защитники сборной Англиирассказал о том, как поддерживает свою физическую форму.

«Я свеж как огурчик. Мы собираемся вернуться из Македонии рано утром во вторник, но у меня хороший тренер, который дал мне пару выходных перед игрой с Ливерпулем».

Да, иногда это утомляет, но я бы ни за что на свете не променял свою работу на другую.

Спортивная наука очень помогает мне. Я занимаюсь в тренажёрном зале, укрепляя свои мышцы, и поэтому по-прежнему остаюсь в форме«, — приводит слова Уолкера Daily Mail.

Напомним, что Англия сыграет с Северной Македонией 20-го ноября в 22:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

В нынешнем сезоне Уолкер провел 12 матчей за "Манчестер Сити" в АПЛ и сделал одну голевую передачу.