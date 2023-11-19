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    Уолкер: Спортивная наука очень помогает мне оставаться в форме

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    Защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайл Уолкер рассказал о том, как поддерживает свою физическую форму.

    Кайл Уолкер
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    Кайл Уолкер

    «Я свеж как огурчик. Мы собираемся вернуться из Македонии рано утром во вторник, но у меня хороший тренер, который дал мне пару выходных перед игрой с Ливерпулем».

    Да, иногда это утомляет, но я бы ни за что на свете не променял свою работу на другую.

    Спортивная наука очень помогает мне. Я занимаюсь в тренажёрном зале, укрепляя свои мышцы, и поэтому по-прежнему остаюсь в форме«, — приводит слова Уолкера Daily Mail.

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    • Напомним, что Англия сыграет с Северной Македонией 20-го ноября в 22:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    В нынешнем сезоне Уолкер провел 12 матчей за "Манчестер Сити" в АПЛ и сделал одну голевую передачу.

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