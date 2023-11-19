Футболист «Динамо» Рыков: Личка хорошо относится к молодым игрокам

Экс-игрок «Динамо»прокомментировал прогресс молодых футболистов в московском клубе.

«На данный момент команда выполняет свою задачу. В составе постоянно появляются молодые ребята. Это радует и это важно. Думаю, "Динамо" реально может подняться выше третьего места, хотя туда стремятся все команды, все хотят завоевывать медали. Личка угадывает. Он видит, как парни тренируются, их отношение к работе. Он им доверяет. Личке надо сказать спасибо, что он хорошо относится к молодым игрокам», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Рыкова.

Календарь и таблица РПЛ

По итогам 15 туров «Динамо» с 25 очками находится на третьем месте в РПЛ. В ближайшем матче клуб 25 ноября сыграет с ЦСКА.