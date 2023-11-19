ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джордан ПикфордЗапоздавшее правосудие. Все, что нужно знать о десятиочковом штрафе «Эвертона»
    Все новости спорта

    Футболист «Динамо» Рыков: Личка хорошо относится к молодым игрокам

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо
    Экс-игрок «Динамо» Владимир Рыков прокомментировал прогресс молодых футболистов в московском клубе.

    Марцел Личка
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марцел Личка

    «На данный момент команда выполняет свою задачу. В составе постоянно появляются молодые ребята. Это радует и это важно. Думаю, "Динамо" реально может подняться выше третьего места, хотя туда стремятся все команды, все хотят завоевывать медали. Личка угадывает. Он видит, как парни тренируются, их отношение к работе. Он им доверяет. Личке надо сказать спасибо, что он хорошо относится к молодым игрокам», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Рыкова.

    Календарь и таблица РПЛ

    По итогам 15 туров «Динамо» с 25 очками находится на третьем месте в РПЛ. В ближайшем матче клуб 25 ноября сыграет с ЦСКА.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Испания и Грузия забьют друг другу
  • Испания — Грузия. Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
  • Джокович обыграет Синнера и защитит титул на Итоговом турнире?
  • Синнер — Джокович. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сумеют ли сербы разгромить болгар?
  • Сербия — Болгария. Прогноз и ставки
  • 2.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.48
  • Экспресс дня 19 октября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.90
  • Прогноз на матч Испания — Грузия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Синнер — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.92
  • Прогноз на матч Сербия — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Португалия — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.50
  • Прогноз на матч Шотландия — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Словения — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Чехия — Молдавия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.39
  • Прогноз на матч Украина — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры