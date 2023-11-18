Латвия — Хорватия
Последний матч между собой: Хорватия — Латвия 5:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.
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Прогноз на матч
Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Латвия» — «Хорватия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.20.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:6.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:6 (победит «Хорватия»).
Трансляция
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