В 20:00 18.11.2023 Латвия и Хорватия начнут матч в группе D квалификации футбольного Евро-2024.

Латвия — Хорватия

Последний матч между собой: Хорватия — Латвия 5:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Смотреть онлайн

Вас ждет прямая трансляция без задержек и рекламных перерывов. Качественное изображение и звук – как на стадионе. Минимальная задержка картинки и хороший звук. Помимо трансляции игры Латвия — Хорватия доступны сотни других матчей.

Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Латвия» — «Хорватия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.20 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:6.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:6 (победит «Хорватия»).

Трансляция

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Латвия — Хорватия.

Там же вы найдете исчерпывающий прематч со всей статистикой команд, котировки букмекеров, подробную статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Не пропустите уникальную возможность стать частью футбольного праздника 18.11.2023. Вместе с нами вы будете в центре событий, чувствовать атмосферу стадиона и болеть за любимую команду.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонусы 50USD Новым игрокам