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    У Хорватии не возникнет проблем в матче с аутсайдером группы

    Латвия — Хорватия. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Евро-2024, 18 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Латвия — Хорватия
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    18 ноября в матче квалификации Евро-2024 сыграют сборные Латвии и Хорватии. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Латвия — Хорватия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа D 18 Ноября 2023 года
    Латвия
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    •  Латвия 20:00 Хорватия Хорватия
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    Латвия

    Латвия в отборочной группе находится на последней строчке. Команда набрала 3 очка в семи встречах. Выше пятого места латвийцы уже никак не поднимутся.

    2023 год можно считать провальным для сборной Латвии. Команда очень много проигрывала. Из восьми встреч латвийцы уступили в семи.

    Коэффициенты матча Латвия — Хорватия

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    Последнюю и единственную победу Латвия одержала 12 октября. В квалификации Евро-2024 была обыграна Армения. Латвийцы одолели соперника со счетом 2:0.

    Все прогнозы на Евро-2024

    В предстоящей встрече сенсацию никто не ждет. Латвия постарается не ударить лицом в грязь перед своими болельщиками. Однако класс игроков сборной Хорватии значительно выше.

    Хорватия

    Хорватия активно борется за прямую путевку в финальную часть Евро-2024. На данный момент команда делит второе-третье места с Уэльсом. Обе сборные набрали по 10 очков.

    В оставшихся встречах хорватам нельзя терять очки. Лидирует в группе Турция (13), которая провела на одну встречу больше. Главная задача Хорватии — набрать шесть очков в заключительных матчах.

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    • С Латвией вряд ли возникнут проблемы. Возможно, хозяевам удастся избежать разгрома. Хорватии главное выиграть. Не исключено, что гости постараются победить на классе, чтобы сэкономить силы на решающий матч отбора.

    Последние два поединка квалификации Евро-2024 Хорватия провалила. В октябре команда дважды проиграла. Сначала «шашечные» уступили Турции со счетом 0:1, а потом — Уэльсу (1:2).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры отдают предпочтение гостям. Их победа котируется за 1.15. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 22.00. Ничья оценена — в 8.60.

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    Фаворит добьется успеха. Сенсации ждать не стоит.

    Можно сделать ставку на победу Хорватии с форой (-2.5) с коэффициентом 2.20.

    Еще один наш прогноз — в матче будут забиты минимум три гола за 1.88.

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