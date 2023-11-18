В 22:45 18.11.2023 Франция и Гибралтар начнут матч в квалификационной группе B чемпионата Европы по футболу-2024.

Франция — Гибралтар

Последний матч между собой: Гибралтар — Франция 0:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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