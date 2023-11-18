18 ноября в матче квалификации Евро-2024 сыграют сборные Франции и Гибралтара. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Франция — Гибралтар: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Франция

«Трехцветные» уже досрочно смогли себе забронировать место на чемпионате Европы 2024 года, который пройдет в Германии. Главная команда Франции смогла выиграть все шесть поединков квалификации. За это время французы забили тринадцать мячей, а пропустили только один.

«Ле Бле» набрали 18 очков в своей группе и на шесть пунктов оторвались от вторых Нидерландов и третьей Греции. Это сделало национальную команду Франции недостижимой для соперников и она сможет побороться за главный европейский турнир четырехлетия.

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Напомним, что на последнем чемпионате мира Франция дошла до финала. Подопечные Дидье Дешама легко прошли свою группе, после чего переиграли Польшу (3:1), Англию (2:1) и Марокко (2:0), но уступили в финальном противостоянии Аргентине (3:3, по пенальти 2:4).

Календарь и таблица Евро-2024

В последних восьми поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив потерпел одно поражение при семи победах, но хозяева в любой форме должны крупно обыгрывать столь слабого соперника.

Гибралтар

Болельщики Гибралтара устали от поражений национальной команды. Последний раз сборная одержала две победы кряду в ноябре 2022 года. Тогда в товарищеских матчах были обыграны Лихтенштейн (2:0) и Андорра (1:0).

После тех успехов Гибралтар преследуют сплошные неудачи. Восемь матчей подряд — восемь поражений. К тому же, есть большие проблемы в обороне. От Греции и Уэльса в общей сумме было пропущено 9 голов.

На данный момент Гибралтар замыкает таблицу отборочной группы. В шести встречах не набрано ни одного очка.

Гибралтар во время квалификации Евро-2024 еще ни разу не забил. Все матчи команда проиграла с «сухим» счетом. И уж вряд ли вице-чемпион мира позволит себе пропустить от откровенного аутсайдера.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Францию, коэффициент на победу которой равен 1,01. Успех Гибралтара оценивается в 100,00, ничья — в 23,00.

В 11 последних матчах гостей, включая игру с нынешним соперником, было забито меньше 5,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 5,5 голов за 2,17.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 6,5 голов за 1,58, ведь в 27 последних матчах Гибралтара был реализован именно такой сценарий.