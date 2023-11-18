ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Football Manager 2024Обзор Football Manager 2024: лучше и быть не может? Венсан КомпаниИз преемников Гвардиолы в неудачники АПЛ. Где и как все пошло не так для Компани и «Бернли»? Варрен Заир-ЭмриНовый Руни из Парижа. 17-летний Заир-Эмри — будущая звезда ПСЖ
  • 08:09
    • Уругвай обыграл Аргентину, Бразилия проиграла Колумбии в отборе ЧМ-2026
  • 08:56
    • СМИ: Анчелотти покинет «Реал» по окончании сезона
  • 00:46
    • Португалия победила в гостях Лихтенштейн
  • 22:17
    • «Сочи» по буллитам победил «Ладу», «Спартак» разгромил «Салават Юлаев»
    Все новости спорта

    Пощадит ли Франция Гибралтар?

    Франция — Гибралтар. Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, квалификация Евро-2024, 18 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2024 Прогнозы на сборную Франции Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Сборная Гиблартара Календарь Евро-2024
    Прогноз и ставки на Франция — Гибралтар
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Франция уже вышла на Евро-2024
    18 ноября в матче квалификации Евро-2024 сыграют сборные Франции и Гибралтара. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Франция — Гибралтар: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа B 18 Ноября 2023 года
    Франция
  • Париж
    •  Франция 22:45 Гибралтар Гибралтар
  • Евро-2024. Квалификация. Группа B
    •

    Франция

    «Трехцветные» уже досрочно смогли себе забронировать место на чемпионате Европы 2024 года, который пройдет в Германии. Главная команда Франции смогла выиграть все шесть поединков квалификации. За это время французы забили тринадцать мячей, а пропустили только один.

    «Ле Бле» набрали 18 очков в своей группе и на шесть пунктов оторвались от вторых Нидерландов и третьей Греции. Это сделало национальную команду Франции недостижимой для соперников и она сможет побороться за главный европейский турнир четырехлетия.

    Коэффициенты матча Франция — Гибралтар

    1X2Новым игрокам
  • 1.0135.00150.00Бонус$9500
    •

    Напомним, что на последнем чемпионате мира Франция дошла до финала. Подопечные Дидье Дешама легко прошли свою группе, после чего переиграли Польшу (3:1), Англию (2:1) и Марокко (2:0), но уступили в финальном противостоянии Аргентине (3:3, по пенальти 2:4).

    Календарь и таблица Евро-2024

    В последних восьми поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив потерпел одно поражение при семи победах, но хозяева в любой форме должны крупно обыгрывать столь слабого соперника.

    Гибралтар

    Болельщики Гибралтара устали от поражений национальной команды. Последний раз сборная одержала две победы кряду в ноябре 2022 года. Тогда в товарищеских матчах были обыграны Лихтенштейн (2:0) и Андорра (1:0).

    После тех успехов Гибралтар преследуют сплошные неудачи. Восемь матчей подряд — восемь поражений. К тому же, есть большие проблемы в обороне. От Греции и Уэльса в общей сумме было пропущено 9 голов.

  • Обзор Football Manager 2024: лучше и быть не может?
  • Минимальные новшества дополнили и без того хороший симулятор
  • Вчера

    • На данный момент Гибралтар замыкает таблицу отборочной группы. В шести встречах не набрано ни одного очка.

    Гибралтар во время квалификации Евро-2024 еще ни разу не забил. Все матчи команда проиграла с «сухим» счетом. И уж вряд ли вице-чемпион мира позволит себе пропустить от откровенного аутсайдера.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Францию, коэффициент на победу которой равен 1,01. Успех Гибралтара оценивается в 100,00, ничья — в 23,00.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В 11 последних матчах гостей, включая игру с нынешним соперником, было забито меньше 5,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 5,5 голов за 2,17.

    Еще один вариант ставки — тотал меньше 6,5 голов за 1,58, ведь в 27 последних матчах Гибралтара был реализован именно такой сценарий.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.74
  • Прогноз на матч Косово U21 — Болгария U21
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Алькарас — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Авангард — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Казахстан — Сан-Марино
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кипр U21 — Босния и Герцеговина U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Финляндия — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Греция — Новая Зеландия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Молдова — Албания
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Норвегия U21 — Ирландия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Германия U21 — Эстония U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Швейцария U21 — Армения U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Австрия U21 — Франция U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Украина U21 — Люксембург U21
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Франция — Гибралтар: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 18.11.2023. Прогнозы на футбол. Пощадит ли Франция Гибралтар?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры