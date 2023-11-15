Германия U17 и Франция U17 победили на чемпионате мира

Завершились четыре матча группового этапа чемпионата мира до 17 лет.

В группе E Франция U17 победила Южную Корею U17 с минимальным счетом 1:0, а США U17 выиграла у Буркина-Фасо U17 — 2:1.

После двух туров Франция U17 и США U17 уверенно возглавляют свою группу с 6 очками.

В группе F Мексика U17 и Венесуэла U17 сыграли вничью 2:2, а Германия U17 уверенно победила Новую Зеландию U17 — 3:1.

Сборная Германии U17 гарантировала себе выход в следующую стадию, у нее сейчас 6 очков. Венесуэла U17 имеет четыре, Мексика U17 набрала одно очко, а у Новой Зеландии два поражения.