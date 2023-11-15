ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиГолый король. Почему Лионель Месси не забил ни одного гола за сборную Аргентины
    Все новости спорта

    Рафинья летом может вернуться в АПЛ

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Трансферы Футбол Англии АПЛ Челси Ньюкасл Футбол Испании Примера (Ла Лига) Барселона
    Вингер «Барселоны» Рафинья в летнее трансферное окно может стать игроком английского клуба, сообщает Sport.es.

    Рафинья
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рафинья

    По информации источника, руководство и тренерский штаб каталонцев больше не верят в целесообразность сотрудничества с бразильским футболистом. Если игрок в ближайшее время не наберет необходимую форму, «сине-гранатовые» станут рассматривать поступающие предложения о трансфере.

    Отмечается, что за подписание Рафиньи готовы побороться сразу два клуба — «Челси» и «Ньюкасл». При этом сам бразилец пока даже слышать не хочет о том, чтобы сменить команду.

    Напонмим, Рафинья перешел из «Лидса» в «Барселону» летом 2022 года за 58 миллионов евро. В текущем сезоне игрок провел девять матчей в Ла Лиге и забил два гола.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Молодые россияне начнут без увертюр
  • Белоруссия U21 — Россия U21. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Рублев лишит Алькараса шансов на выход в полуфинал Итогового турнира?
  • Алькарас — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.53
    •
  • Оформит ли Швейцария выход на Евро-2024?
  • Израиль — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.85
  • Экспресс дня 15 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Белоруссия U21 — Россия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Алькарас — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Израиль — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Словакия — Исландия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Грузия — Шотландия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Кипр — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Болгария — Венгрия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры