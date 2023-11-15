Рафинья летом может вернуться в АПЛ

Вингер «Барселоны»в летнее трансферное окно может стать игроком английского клуба, сообщает Sport.es.

По информации источника, руководство и тренерский штаб каталонцев больше не верят в целесообразность сотрудничества с бразильским футболистом. Если игрок в ближайшее время не наберет необходимую форму, «сине-гранатовые» станут рассматривать поступающие предложения о трансфере.

Отмечается, что за подписание Рафиньи готовы побороться сразу два клуба — «Челси» и «Ньюкасл». При этом сам бразилец пока даже слышать не хочет о том, чтобы сменить команду.

Напонмим, Рафинья перешел из «Лидса» в «Барселону» летом 2022 года за 58 миллионов евро. В текущем сезоне игрок провел девять матчей в Ла Лиге и забил два гола.