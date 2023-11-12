«Аталанта» ушла от поражения, «Фиорентина» была сильнее «Болоньи»

Завершились две игры 12-го тура итальянской Серии А.

В первом матче «Удинезе» сыграл вничью с «Аталантой» со счетом 1:1. Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

На 31-й минуте нигерийский нападающий хозяев Айзек Саксесс не реализовал пенальти.

На исходе первого тайма «Удинезе» все-таки смог забить. Гол на счету бразильского полузащитника Уолласа, а голевой пас ему отдал Лазар Самарджич.

Но «Аталанта» нашла в себе силы отыграться на 90+2 минуте. Автором забитого мяча стал бразилец Эдерсон. Таким образом, Габриэле Чоффи не смог одержать вторую победа кряду после возвращения на пост главного тренера «Удинезе»

Футбол. Италия. Серия А Удинезе — Аталанта 1:1 Голы: 1:0 Уолас (44'), 1:1 Эдерсон (90 + 2') Удинезе: Марко Сильвестри, Жоау Феррейра (Thomas Kristensen, 77'), Неуэн Перес, Фести Эбоселе, Джордан Земура (Ассан Камара, 83'), Яка Бийол, Лазар Самарджич (Флорьян Товен, 83'), Уолас, Мартин Пайеро (Санди Ловрич, 71'), Роберто Перейра, Исаак Саксесс (Лоренцо Лукка, 82') Аталанта: Эдерсон, Марко Карнесекки, Митчел Баккер (Надир Цортеа, 65'), Ханс Хатебур (Эмиль Хольм, 51'), Зеад Колашинац, Берат Джимсити, Алексей Миранчук, Марио Пашалич (Адемола Лукман, 46'), Теун Коопмейнерс, Мартен де Рон, Луис Мурьель (Джанлука Скамакка, 46') Предупреждения: Ханс Хатебур (37'), Жоау Феррейра (41'), Теун Коопмейнерс (58'), Яка Бийол (77'), Мартен де Рон (89')

В следующем туре «Удинезе» сыграет с «Ромой» на выезде, «Аталанта» у себя дома примет «Наполи».

В параллельном матче «Фиорентина» оказалась сильнее «Болоньи» со счетом 2:1.

Уже на 17-й минуте Джакомо Бонавентура вывел «фиалок» вперед, замкнув передачу Мбала Нзола.

На 33-й минуте «Болонья» получила право на пенальти, который четко реализовал Джошуа Зиркзее.

В начале второго тайма «Фиорентина» также заработала 11-метровый, его забил аргентинский вингер Нико Гонсалес.

Футбол. Италия. Серия А Фиорентина — Болонья 2:1 Голы: 1:0 Джакомо Бонавентура (17'), 1:1 Джошуа Зиркзее (пенальти) (33'), 2:1 Николас Гонсалес (пенальти) (48') Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Фабьяно Паризи (Лука Раньери, 46'), Никола Миленкович, Лукас Мартинес, Кристиано Бираги (Пьетро Комуццо, 88'), Артур Мело (Максим Лопес, 78'), Альфред Дункан, Джакомо Бонавентура (Йерри Мина, 90'), Николас Гонсалес, Кристиан Куаме, M'bala Nzola (Жонатан Иконе, 46') Болонья: Лукаш Скорупски, Алексис Салемакерс, Виктор Кристансен (Хараламбос Ликояннис, 76'), Риккардо Калафьори, Сэм Бёкема, Стефан Пош (Джон Лукуми, 76'), Льюис Фергюсон, Михел Эбишер, Ремо Фройлер (Никола Моро, 70'), Джошуа Зиркзее (Сидней ван Хойдонк, 83'), Риккардо Орсолини (Дан Ндой, 70') Предупреждения: Алексис Салемакерс (36'), Thiago Motta (40'), Джакомо Бонавентура (45 + 2'), Михел Эбишер (45 + 2'), Лука Раньери (90 + 5')

В следующем туре «Фиорентина» сыграет в гостях с «Миланом», а «Болонья» у себя дома примет «Торино».