«Ливерпуль» разгромил «Брентфорд», «Вест Хэм» одолел «Ноттингем Форест»

12 ноябряв 12-м туре АПЛ принимал. Хозяева добились разгромной победы со счетом 3:0.

У красных дубль оформил Мохамед Салах. Точку в этой встрече на 74-й минуте поставил Диогу Жота.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ливерпуль — Брентфорд 3:0 Голы: 1:0 Мохамед Салах (39'), 2:0 Мохамед Салах (62'), 3:0 Диогу Жота (74') Ливерпуль: Алисон, Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, Константинос Цимикас, Трент Александер-Арнольд (Джарелл Куанса, 90'), Доминик Собослаи (Джеймс Макконнелл, 90'), Ватару Эндо, Мохамед Салах, Диогу Жота (Луис Диас, 84'), Коди Матес Гакпо (Харви Эллиотт, 83'), Дарвин Нуньес Брентфорд: Марк Флеккен, Мадс Роэрслев Расмуссен (Саман Годдос, 73'), Бен Ми, Этан Пиннок, Нэйтан Коллинз, Кристоффер Аер, Витали Янельт (Фрэнк Аниика, 46'), Матиас Йенсен (Yehor Yarmoliuk, 72'), Кристиан Нергор, Йоан Висса (Ниль Мопе, 72'), Брайан Мбемо Предупреждения: Кристиан Нергор (30'), Кристоффер Аер (30'), Жоэль Матип (37')

«Ливерпуль» набрал 27 очков и поднялся на второе место в чемпионате Англии-2023/24. У «Брентфорда» 16 баллов и девятая строчка.

В параллельной встрече «Вест Хэм» одолел «Ноттингем Форест» со счетом 3:2.

В составе победителей отличились Лукас Пакета, Джаррод Боуэн и Томаш Соучек.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вест Хэм — Ноттингем Форест 3:2 Голы: 1:0 Лукас Пакета (3'), 1:1 Тайво Авонийи (44'), 1:2 Энтони Эланга (63'), 2:2 Джаррод Боуэн (65'), 3:2 Томаш Соучек (88') Вест Хэм: Альфонс Ареола, Владимир Цоуфаль, Курт Зума, Наиф Агер, Эмерсон, Эдсон Альварес (Майкл Антонио, 79'), Джеймс Уорд-Праус, Мохаммед Кудус (Анджело Огбонна, 90'), Томаш Соучек, Лукас Пакета (Аарон Крессвел, 90'), Джаррод Боуэн Ноттингем Форест: Одиссеас Влаходимос, Харри Тоффоло, Мусса Ньякат, Морган Гиббз-Уайт, Николас Домингес (Данило, 46'), Орел Мангала, Ибраим Сангаре (Дивок Ориги, 90'), Ола Эйна (Серж Орье, 76'), Энтони Эланга, Тайво Авонийи (Крис Вуд, 76'), Murillo (Вийи Боли, 76') Предупреждения: Владимир Цоуфаль (22'), Мусса Ньякат (54'), Мохаммед Кудус (60'), Энтони Эланга (64')

«Вест Хэм» набрал 17 очков и поднялся на 10-ю строчку в таблице АПЛ.

Календарь и таблица АПЛ

«Ноттингем Форест» (13) расположился на 15-м месте.