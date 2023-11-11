«Я абсолютно не удовлетворен». Пиоли — о ничьей с «Лечче»

Главный тренервысказался о ничейном результате в матче 12-го тура итальянской Серии А с(2:2).

«Я абсолютно не удовлетворён. В очередной раз мы не выиграли игру, которую могли выиграть. Я поставил Юнуса Мусу, потому что он больше подходит для поддержания скорости игры.

Мы показали высокий уровень, когда достигли счёта 2:0, и должны были продолжать управлять матчем. Но в итоге нам забили гол, похожий на тот, что был в матче с ПСЖ», — приводит слова Пиоли журналист Николо Скира.

После этого матча «Милан» занимает 3-е место в таблице Серии А с 23 очками в активе. В следующем матче «россонери» сыграют с «Фиорентиной» 25-го ноября.