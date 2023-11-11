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    «Милан» упустил победу в матче с «Лечче»

    «Лечче» — «Милан»: счет матча 3:2 (0:2), обзор голов

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    Закончилась встреча итальянской Серии А между «Лечче» и «Миланом». Гости вели со счетом 2:0 после первого тайма, но во втором тайме пропустили два мяча.

    Полузащитник «Лечче» Никола Сансоне
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    Полузащитник «Лечче» Никола Сансоне

    На 28-й минуте с передачи Тео Эрнандеса счет открыл Оливье Жиру.

    Спустя семь минут полузащитник россонери Тиджани Рейндерс сделал счет 2:0 в пользу своей команды. Для голландского полузащитника это первый гол в Серии А.

    Во втором тайме игра перевернулась не в пользу «Милана».

    Сначала Никола Сансоне замкнул передачу Алексиса Блина, а спустя четыре минуты экс-игрок тульского «Арсенала» Ламек Банда сравнял счет в матче. Голевую передачу ему отдал опытный Сансоне.

    Конец матча получился очень жарким. За две желтые карточки был удален Жиру, а «Лечче» забил гол, но он был отменен после просмотра ВАР.

    Футбол. Италия. Серия А
    Лечче — Милан 2:2
    Голы: 0:1 Оливье Жиру (28'), 0:2 Тейьяни Рейндерс (35'), 1:2 Никола Сансоне (66'), 2:2 Ламек Банда (70') Лечче: Владимиро Фальконе, Валентен Жендрей, Марин Понграчич, Федерико Баскиротто, Юльбер Рамадани, Хамза Рафья (Хоан Гонсалес, 57'), Габриэл Стрефезза (Никола Сансоне, 63'), Никола Крстович (Роберто Пикколи, 63'), Ламек Банда (Лоренцо Венути, 87'), Patrick Dorgu, Mohamed Kaba (Алексис Блен, 63') Милан: Мик Меньян, Тео Эрнандес, Малик Тшау, Фикайо Томори, Давиде Калабрия (Юнус Муса, 46'), Самуэль Чуквезе (Лука Йович, 79'), Тейьяни Рейндерс, Раде Крунич, Томмазо Побега (Алессандро Флоренци, 71'), Рафаэл Леау (Ноа Окафор, 10'), Оливье Жиру Предупреждения: Тео Эрнандес (44'), Юльбер Рамадани (45'), Габриэл Стрефезза (62'), Юнус Муса (80'), Давиде Калабрия (81'), Роберто Пикколи (85'), Алессандро Флоренци (90'), Хоан Гонсалес (90 + 2'), Оливье Жиру (90 + 3') Удаление: Оливье Жиру (90 + 4')

    В следующем туре «Лечче» отправится в гости к «Вероне», а «Милан» примет дома «Фиорентину».

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