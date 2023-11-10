Экс-голкипер «МЮ» ведет переговоры с «Бетисом»

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Испанииможет стать игроком «Бетиса», утверждает Estadio Deportivo.

33-летний футболист уже ведет переговоры с клубом из Севильи. Вратарь может перейти в «Бетис» в январское трансферное окно, заключив соглашение на полгода.

Напомним, контракт де Хеа с «МЮ» истек летом этого года. С тех пор он находится в статусе свободного агента. Голкипер выступал за команду с 2011 года. Он провел 545 матчей, пропустил 590 мячей и 190 раз отыграл на ноль.

Ранее испанец отклонил несколько предложений, в том числе из Саудовской Аравии. Отмечается, что вратарь хотел бы выступать за клуб, способный бороться за высокие награды.