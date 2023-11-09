Тухель: Горжусь тем, как «Бавария» сыграла с «Галатасараем»

Главный тренер «Баварии»высказался о победе над «Галатасараем» в Лиге чемпионов (2:1).

«Я очень горжусь тем, как мы сыграли. Последняя неделя была тяжелой. Несколько дней назад у нас была выездная игра в Дортмунде, и вы все еще можете это почувствовать.

Но это потрясающее достижение. Мы набрали 12 очков и уверенно лидируем в группе. Это очень важно, потому что это была наша цель», — цитирует Тухеля УЕФА.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Бавария» набрала 12 очков и гарантировала себе выход в плей-офф из группы А. «Галатасарай» с четырьмя очками занимает третье место.