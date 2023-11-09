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    «Ливерпуль» уступил «Тулузе» в Лиге Европы

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    В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы играли «Тулуза» и «Ливерпуль». Французский клуб победил со счетом 3:2.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    У «Тулузы» голы забили Арон Доннум, Тайс Даллинга и Франк Магри.

    В параллельной встрече ЛАСК дома разгромил «Юнион» — 3:0. У хозяев отличились Саша Хорват, Максим Таловеров и Роберт Цуль.

    Футбол. Лига Европы. Группа E
    ЛАСК — Юнион 3:0
    Голы: 1:0 Саша Хорват (пенальти) (25'), 2:0 Максим Таловеров (45 + 4'), 3:0 Роберт Жуль (77') ЛАСК: Тобиас Лаваль, Филипп Цирайс, Андрес Андраде, Максим Таловеров, Филип Стойкович (Марин Любичич, 75'), Джордж Белло (Рене Реннер, 74'), Иван Любич (Бранко Йовичич, 87'), Саша Хорват, Роберт Жуль, Мозес Усор (Хусейн Балич, 83'), Ибраим Мустафа (Флориан Флеккер, 74') Юнион: Антони Морис, Лоик Лапуссен, Алессио Кастро-Монтес (Каспер Терхо, 57'), Коки Матида, Кристиан Бёрджесс, Кевин Макаллистер, Кэмерон Пуэртас (Хенок Теклаб, 75'), Шарль Ванхаутте (Ноа Садики, 57'), Мохамед Амура, Деннис Эккерт (Kевин Родригес, 46'), Lazare Amani Предупреждения: Марин Любичич (19'), Филип Стойкович (49'), Кэмерон Пуэртас (71')

    «Ливерпуль» с 9 очками лидирует в группе Е. «Тулуза» с 7 очками идет на втором месте.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    «Юнион» (4 очка) и ЛАСК (3) идут на 3-м и 4-м местах соответственно.

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