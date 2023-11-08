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    Реал Сосьедад — Бенфика смотреть онлайн

    08.11.2023 в 20:45 начнется матч в группе D Лиги чемпионов Реал Сосьедад — Бенфика

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    Реал Сосьедад и Бенфика начнут матч в 20:45 в группе D Лиги чемпионов, 08.11.2023.

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    Последний матч между собой: Бенфика — Реал Сосьедад 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Реал Сосьедад»).

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