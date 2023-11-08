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    Забьет ли «Бенфика» свой первый гол в этой ЛЧ?

    «Реал Сосьедад» — «Бенфика». Прогноз и ставка (к. 1.95) на Лигу чемпионов 8 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Реал Сосьедад» — «Бенфика»
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    Анхель Ди Мария
    8 ноября в Сан-Себастьяне пройдет поединок четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Реал Сосьедад» сыграет против лиссабонской «Бенфики». Начало — в 20:45 по мск. «Реал Сосьедад» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 08 Ноября 2023 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 20:45 Бенфика Бенфика
  • Лиссабон
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    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» после трех проведенных туров идет во главе своего квартета, набрав семь пунктов. Второе место он опережает только по разнице мячей, а от третьей позиции оторвался на четыре очка.

    Стартовал клуб из Сан- Себастьяна в этой Лиге чемпионов с ничьи на домашнем поле с «Интером» 1:1, а во втором туре в гостях разобрался с «Зальцбургом» 2:0, а в прошлом игровом дне одолел 1:0 на выезде предстоящего оппонента.

    Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Бенфика

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    При этом в чемпионате Испании «Реал Сосьедад» идет седьмым, имея 19 баллов в активе. От четвертого же места он отстает на пять пунктов. Отметим, что накануне коллектив в родных стенах минимально уступил «Барселоне» 0:1.

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    И этим фиаско «Реал Сосьедад» прервал свою 4-матчевую беспроигрышную серию, в которой расписал результативную мировую и добился трех выигрышей по 1:0.

    «Бенфика»

    «Бенфика» свой квартет Лиги чемпионов замыкает, не имея набранных пунктов. Причем португальская команда даже еще не забивала.

    В первом туре этого еврокубка «орлы» уступили дома «Зальцбургу» 0:2, следом на выезде проиграли «Интеру» 0:1, после чего потерпели фиаско 0:1 на своем поле от предстоящего противника.

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    • А вот в чемпионате Португалии «Бенфика» находится на на второй позиции, имея 25 баллов в активе и отстает от лидирующего «Спортинга» на три очка.

    В преддверии этой встречи подопечные Роджера Шмидта одержали викторию над «Шавишем» 2:0 в чемпионате. И эта победа стала для них четвертой в шести минувших играх при одном поражении и ничьей. И отметим, что пять игр в этот период носили низовой характер.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Реал Сосьедада» предлагают — 1.92.

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    На викторию «Бенфики» дают — 4.37, ничья оценена — в 3.75.

    «Реал Сосьедад» в текущем сезоне оставляет неплохое впечатление, однако «Бенфике» уже отступать некуда и она приложит максимум усилий, чтобы добыть первые очки в этой ЛЧ и продолжить бороться за выход в плей-офф.

    И также ставим еще на то, что португальцы смогут провести своей первый гол в этом турнире, но и свои ворота на замке не удержат.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Реал Сосьедад» — «Бенфика» за 6.60.

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    «Реал Сосьедад» — «Бенфика»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 08.11.2023. Прогнозы на футбол. Забьет ли «Бенфика» свой первый гол в этой ЛЧ?
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