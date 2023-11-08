«Реал Сосьедад» сыграет на своем поле с «Бенфикой» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 8 ноября, начало — в 20:45 мск. «Реал Сосьедад» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Сосьедад»

«Доностьяррас» находятся на 1 месте в своем квартете. В трех стартовых турах «Реал Сосьедад» набрал 7 очков при разнице мячей 4:1.

Причем матч с «орлами» вполне может стать определяющим в плане борьбы за досрочный выход в плей-офф. Да и в первой встрече баски победили (1:0).

Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Бенфика 1X2Новым игрокам 1.773.754.90Бонус$9500

В своем предыдущем поединке «Реал Сосьедад» удручил результатом. Баски нелогичным образом минимально уступили «Барселоне».

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А вот в Кубке Испании команде удалось пройти в следующий раунд. «Доностьяррас» минимально переиграли скромный «Буноль».

Тем не менее, хозяева постараются как можно скорее обеспечить себе выход в плей-офф. Так что ждем от команды активных атакующих действий.

«Бенфика»

Эта команда нынешнюю Лигу чемпионов полностью проваливает. «Орлы» еще даже не открыли счет своим голам в турнире.

Между тем, шансы на евровесну еще не потеряны. Вот только нужно немедленно прибавлять в плане реализации.

В своем последнем поединке «Бенфика» сумела добиться победы. Лиссабонцы уверенно расправились с «Шавишем» (2:0).

Да и вообще, в двух последних матчах «орлы» победили. Правда, и соперники в них были у команды скромными.

Гостям в этой встрече придется весьма непросто. Португальцам нужно рисковать, ибо есть риск потерять все шансы на продолжение еврокубковой кампании.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Реал Сосьедада» предлагают — 1.92.

На викторию «Бенфики» дают — 4.37, ничья оценена — в 3.75.

«Орлы» явно будут максимально активны в атаке , да и баски уж точно не собираются отсиживаться в обороне.

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал больше 4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 6.60. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 16.00.

Для остальных — более умеренный прогноз.