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    «Реал Сосьедад» — «Бенфика». Дерзкая ставка за 6.60 на матч Лиги чемпионов 8 ноября 2023 года

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    Анхель Ди Мария
    «Реал Сосьедад» сыграет на своем поле с «Бенфикой» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 8 ноября, начало — в 20:45 мск. «Реал Сосьедад» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 08 Ноября 2023 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 20:45 Бенфика Бенфика
  • Лиссабон
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    «Реал Сосьедад»

    «Доностьяррас» находятся на 1 месте в своем квартете. В трех стартовых турах «Реал Сосьедад» набрал 7 очков при разнице мячей 4:1.

    Причем матч с «орлами» вполне может стать определяющим в плане борьбы за досрочный выход в плей-офф. Да и в первой встрече баски победили (1:0).

    Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Бенфика

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  • 1.773.754.90Бонус$9500
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    В своем предыдущем поединке «Реал Сосьедад» удручил результатом. Баски нелогичным образом минимально уступили «Барселоне».

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    А вот в Кубке Испании команде удалось пройти в следующий раунд. «Доностьяррас» минимально переиграли скромный «Буноль».

    Тем не менее, хозяева постараются как можно скорее обеспечить себе выход в плей-офф. Так что ждем от команды активных атакующих действий.

    «Бенфика»

    Эта команда нынешнюю Лигу чемпионов полностью проваливает. «Орлы» еще даже не открыли счет своим голам в турнире.

    Между тем, шансы на евровесну еще не потеряны. Вот только нужно немедленно прибавлять в плане реализации.

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    • В своем последнем поединке «Бенфика» сумела добиться победы. Лиссабонцы уверенно расправились с «Шавишем» (2:0).

    Да и вообще, в двух последних матчах «орлы» победили. Правда, и соперники в них были у команды скромными.

    Гостям в этой встрече придется весьма непросто. Португальцам нужно рисковать, ибо есть риск потерять все шансы на продолжение еврокубковой кампании.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Реал Сосьедада» предлагают — 1.92.

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    На викторию «Бенфики» дают — 4.37, ничья оценена — в 3.75.

    «Орлы» явно будут максимально активны в атаке, да и баски уж точно не собираются отсиживаться в обороне.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал больше 4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 6.60. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 16.00.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Реал Сосьедад» — «Бенфика»: прогноз, ставка (6.60), статистика, коэффициенты матча 08.11.2023. Прогнозы на футбол. Да будет голепад!
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