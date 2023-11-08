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    Хвича Кварацхелия«Наполи» — «Унион». Онлайн
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    Пике: Шокирует, что кто-то может сказать, что мы выиграли что-то из-за судей

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    Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением о деле Негрейры. Боссы каталонского клуба подозреваются в подкупе судей.

    Жерар Пике
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    Жерар Пике

    «Сложно давать объяснения в середине процесса. Уверен, объяснения будут даны, но шокирует, что кто-то может сказать, мол, мы выиграли что-то из-за судей.

    Мы настолько превосходили всех, что ни один арбитр не мог бы нам помочь», — приводит слова Пике AS.

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    • Напомним, что обвинения были предъявлены трем людям — бывшим президентам «Барселоны» Хосе Марии Бартомеу и Сандро Роселю, а также Хосе Негрейре, который является бывшим вице-президентом технического комитета судей.

    Как сообщает следствие, возможный подкуп судей происходил в период с 2001 по 2018 год.

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