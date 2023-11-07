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    Уэйн Руни: В 20 лет я уходил в запой на несколько дней

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    Легенда «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни вспомнил начало своей блистательной карьеры и как находил утешение в алкоголе.

    Уэйн Руни
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    Уэйн Руни

    «Когда мне было около 20 лет, алкоголь помогал мне расслабиться. Я приходил в себя, проводил несколько дней дома и не выходил на улицу. Я пил почти до потери сознания. Я не хотел быть в обществе других людей, потому что иногда испытывал стыд. Порой тебе кажется, что ты разочаровал людей, и в конце концов я не знал, как справиться с этой ситуацией.

    Когда ты не принимаешь помощь и советы других, ты можешь достичь дна. Это то, что происходило со мной в течение нескольких лет. К счастью, сегодня я больше не боюсь делиться с людьми своими проблемами», — цитирует Руни Mundo Deportivo со ссылкой на подкаст экс-игрока в регби Роба Берроу.

    Уэйн Руни — один из величайших игроков в истории сборной Англии и «Манчестер Юнайтед». Сыграл за «красных дьяволов» 393 матча, забил 181 гол. За сборную Англии на его счету 120 игр, 53 мяча.

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    • Руни пять раз выигрывал АПЛ, один раз Лигу чемпионов (2008), Лигу Европы (2017). Является лучшим бомбардиром в истории «МЮ». Сейчас главный тренер «Бирмингема».

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