Уэйн Руни: В 20 лет я уходил в запой на несколько дней

Легенда «Манчестер Юнайтед»вспомнил начало своей блистательной карьеры и как находил утешение в алкоголе.

«Когда мне было около 20 лет, алкоголь помогал мне расслабиться. Я приходил в себя, проводил несколько дней дома и не выходил на улицу. Я пил почти до потери сознания. Я не хотел быть в обществе других людей, потому что иногда испытывал стыд. Порой тебе кажется, что ты разочаровал людей, и в конце концов я не знал, как справиться с этой ситуацией.

Когда ты не принимаешь помощь и советы других, ты можешь достичь дна. Это то, что происходило со мной в течение нескольких лет. К счастью, сегодня я больше не боюсь делиться с людьми своими проблемами», — цитирует Руни Mundo Deportivo со ссылкой на подкаст экс-игрока в регби Роба Берроу.

Уэйн Руни — один из величайших игроков в истории сборной Англии и «Манчестер Юнайтед». Сыграл за «красных дьяволов» 393 матча, забил 181 гол. За сборную Англии на его счету 120 игр, 53 мяча.

Руни пять раз выигрывал АПЛ, один раз Лигу чемпионов (2008), Лигу Европы (2017). Является лучшим бомбардиром в истории «МЮ». Сейчас главный тренер «Бирмингема».