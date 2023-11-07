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    Источник: Ибрагимович близок к возвращению в «Милан»

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    Златан Ибрагимович может вернуться в «Милан», утверждает журналист Николо Скира.

    Златан Ибрагимович
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    Златан Ибрагимович

    По его данным, шведский футболист находится в шаге от получения одной из должностей в руководстве, которая позволяет быть в тесном сотрудничестве с главным тренером Стефано Пиоли.

    Ожидается, что 42-летний Ибрагимович станет начальником команды.

    Напомним, Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом этого года. Шведский форвард известен по выступлениям за за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

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