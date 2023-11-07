Источник: Ибрагимович близок к возвращению в «Милан»

может вернуться в «Милан», утверждает журналист Николо Скира.

По его данным, шведский футболист находится в шаге от получения одной из должностей в руководстве, которая позволяет быть в тесном сотрудничестве с главным тренером Стефано Пиоли.

Ожидается, что 42-летний Ибрагимович станет начальником команды.

Напомним, Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом этого года. Шведский форвард известен по выступлениям за за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».