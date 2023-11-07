Црвена Звезда — РБ Лейпциг
Последний матч между собой: РБ Лейпциг — Црвена Звезда 3:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.
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Прогноз на матч
Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Црвена Звезда» — «РБ Лейпциг». Коэффициент ставки — 4.50.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «РБ Лейпциг»).
Трансляция
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