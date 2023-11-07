В 23:00 07.11.2023 Црвена Звезда и РБ Лейпциг начнут матч в группе G Лиги чемпионов.

Црвена Звезда — РБ Лейпциг

Последний матч между собой: РБ Лейпциг — Црвена Звезда 3:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Црвена Звезда» — «РБ Лейпциг». Коэффициент ставки — 4.50 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «РБ Лейпциг»).

Трансляция

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