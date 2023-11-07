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    «Црвена Звезда» удивит своего соперника?

    «Црвена Звезда» — «Лейпциг». Прогноз и ставка (к. 4.50) на футбол, Лига чемпионов, 7 ноября 2023 года

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    «Црвена Звезда»
    7 ноября в 23:00 мск стартует матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Црвена Звезда» примет «Лейпциг». «Црвена Звезда» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа G 07 Ноября 2023 года
    Црвена Звезда
  • Белград
    •  Црвена Звезда 23:00 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
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    «Црвена Звезда»

    Команда занимает лишь 4-е место в своей группе Лиги чемпионов с одним баллом в активе. «Црвена» имеет шансы пройти в плей-офф Лиги Европы, но команде необходимо набирать очки.

    Единственный балл «Црвена» набрала в матче с основным конкурентом в борьбе за ЛЕ «Янг Бойз», закончив встречу со счетом 2:2. В том поединке сербская команда сравняла счет на 88-й минуте.

    Коэффициенты матча Црвена Звезда — РБ Лейпциг

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    В последних матчах чемпионата своей страны «Црвена» стабильно набирает очки, занимая 2-е место в лиге и отставая от 1-й позиции лишь на 3 очка. В последнем туре «Црвена» уверенно обыграла «Радник» (3:1), не оставив шансов сопернику.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Да, у команды не так много шансов противостоять «Лейпцигу», но если сербы эффективно воспользуются своими возможностями, то смогут претендовать на очки. Тем более, единственное очко было набрано на своем поле, да и в чемпионате Сербии «Црвена» лидирует на результатам домашних встреч.

    «Лейпциг»

    Команда выдает интересный футбол в нынешнем сезоне, забивая довольно много голов. «Лейпциг» занимает 2-е место в своей группе ЛЧ и обеспечил себе место в плей-офф турнира, но команда способна замахнуться и на 1-ю строчку.

    В последних матчах у немецкой команда наблюдается небольшой спад. «Лейпциг» проиграл 2 последних поединка «Вольфсбургу» (0:1) и «Майнцу» (0:2). У команды прослеживаются проблемы в обороне, но в целом по сезону у «Лейпцига» с этим порядок.

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    • За 10 встреч в Бундеслиге команда забила 25 голов, а за 3 поединка в Лиге чемпионов «Лейпциг» отметился 7-ю мячами — отличные показатели. К тому же, команда пропускает не так много — 9 пропущенных за 10 игр в чемпионате Германии.

    Стоит отметить, что в 3-м туре группового этапа ЛЧ команда «Лейпциг» и «Црвена» уже встречались между собой. В том матче немецкая команда уверенно обыграла своего соперника со счетом 3:1. Лидеры «Лейпцига» не оставили шансов «Звезде», которая нанесла лишь 3 удара в створ против 10-и от немецкой команды.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Лейпциг», коэффициент на победу которого равен 1.58. Успех «Црвена Звезда» оценивается в 5.50, ничья — в 4.50.

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    В предстоящем матче у «Црвены» будет куда больше мотивации победить. Можно рискнуть и предположить, что команды сыграют вничью.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Ничья за 4.50.

    Еще один вариант ставки — Тотал 1.5 больше во 2-м тайме за 1.80.

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    «Црвена Звезда» — «Лейпциг»: прогноз, ставка (4.50), статистика, коэффициенты матча 07.11.2023. Прогнозы на футбол. «Црвена Звезда» удивит своего соперника?
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