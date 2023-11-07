7 ноября в 23:00 мск стартует матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Црвена Звезда» примет «Лейпциг». «Црвена Звезда» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Црвена Звезда»

Команда занимает лишь 4-е место в своей группе Лиги чемпионов с одним баллом в активе. «Црвена» имеет шансы пройти в плей-офф Лиги Европы, но команде необходимо набирать очки.

Единственный балл «Црвена» набрала в матче с основным конкурентом в борьбе за ЛЕ «Янг Бойз», закончив встречу со счетом 2:2. В том поединке сербская команда сравняла счет на 88-й минуте.

Коэффициенты матча Црвена Звезда — РБ Лейпциг 1X2Новым игрокам 5.604.601.57Бонус$9500

В последних матчах чемпионата своей страны «Црвена» стабильно набирает очки, занимая 2-е место в лиге и отставая от 1-й позиции лишь на 3 очка. В последнем туре «Црвена» уверенно обыграла «Радник» (3:1), не оставив шансов сопернику.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Да, у команды не так много шансов противостоять «Лейпцигу», но если сербы эффективно воспользуются своими возможностями, то смогут претендовать на очки. Тем более, единственное очко было набрано на своем поле, да и в чемпионате Сербии «Црвена» лидирует на результатам домашних встреч.

«Лейпциг»

Команда выдает интересный футбол в нынешнем сезоне, забивая довольно много голов. «Лейпциг» занимает 2-е место в своей группе ЛЧ и обеспечил себе место в плей-офф турнира, но команда способна замахнуться и на 1-ю строчку.

В последних матчах у немецкой команда наблюдается небольшой спад. «Лейпциг» проиграл 2 последних поединка «Вольфсбургу» (0:1) и «Майнцу» (0:2). У команды прослеживаются проблемы в обороне, но в целом по сезону у «Лейпцига» с этим порядок.

За 10 встреч в Бундеслиге команда забила 25 голов, а за 3 поединка в Лиге чемпионов «Лейпциг» отметился 7-ю мячами — отличные показатели. К тому же, команда пропускает не так много — 9 пропущенных за 10 игр в чемпионате Германии.

Стоит отметить, что в 3-м туре группового этапа ЛЧ команда «Лейпциг» и «Црвена» уже встречались между собой. В том матче немецкая команда уверенно обыграла своего соперника со счетом 3:1. Лидеры «Лейпцига» не оставили шансов «Звезде», которая нанесла лишь 3 удара в створ против 10-и от немецкой команды.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Лейпциг», коэффициент на победу которого равен 1.58. Успех «Црвена Звезда» оценивается в 5.50, ничья — в 4.50.

В предстоящем матче у «Црвены» будет куда больше мотивации победить. Можно рискнуть и предположить, что команды сыграют вничью.

Поэтому наши прогноз и ставка — Ничья за 4.50.

Еще один вариант ставки — Тотал 1.5 больше во 2-м тайме за 1.80.