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    Трошечкин о поражении «Пари НН»: Не знаю, что произошло, будем разбираться

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    Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин высказался о поражении своей команды в матче 14-го тура российской Премьер-лиги с ЦСКА (2:3).

    Александр Трошечкин
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    Александр Трошечкин

    «Думал, что мы доведем игру до победы — с поля так ощущалось, но была трехминутка, в которой мы дали сопернику почувствовать игру, и они забили два. Команда не выключилась, не знаю, что произошло. Будем разбираться.

    До зимней паузы еще четыре игры, рано оценивать (первую половину сезона). У нас сейчас чемпионат очень сильный, отличается от предыдущих, потому что все команды сильные. Посмотрите, как колбасит "Сочи", "Ахмат".

    Они находятся внизу, и ясно, что зимой они будут встряхиваться, набирать очки. В этом сезоне не будет явных аутсайдеров. Борьба за выживание будет до последних туров, а мы надеемся ее избежать. Мы должны ее избежать, нам это по силам», — приводит слова Трошечкина «РИА Новости».

    После поражения от ЦСКА «Пари НН» занимает 8-е место в таблице РПЛ с 20-ю очками в активе. В следующем матче нижегородцы сыграют 12-го ноября с «Балтикой».

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