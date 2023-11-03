Бородюк против перехода в Азию: РФС нет смысла разрушать связи с УЕФА

Известный тренервысказался о возможном переходе российского футбола из

«Нам нет смысла разрушать связи, которые строились на протяжении многих лет. Сейчас много кричат, что надо уходить в Азию. Но в Азии те же Австралия, Япония или Южная Корея могут не захотеть играть с нами. Должна быть четкая позиция и гарантии от ФИФА и УЕФА.

"Сегодня мы решили так, а через неделю передумали" — такого быть не должно. Но нас же не исключили. РФС поддерживает связь с УЕФА: ведутся переговоры, [есть] контакты.

А кроме того, вы можете себе представить, что такое перевести все наши сборные в Азию? Следует изучить логистику и просчитать все риски.

Да, УЕФА декларирует, что они независимы, а по факту получается наоборот. Но в любом случае на данный момент лучше вести переговоры с европейским футбольным союзом», — приводит слова Бородюка «Чемпионат».

Напомним, российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.