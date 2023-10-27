Генсек РФС: Переход России в Азию не означает, что ФИФА позволит нам выступать в официальный матчах

Генеральный секретарь РФСпрокомментировал слова главы союзао возможном переходе из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Нам и сейчас запрещены официальные матчи в Азии. У нас сейчас действует запрет ФИФА. И сама смена конфедераций с УЕФА на АФК не означает, что ФИФА этот запрет отменит.

Это более чем риск. Это возможность сменить конфедерацию, но потерять всю наработанную систему отношений, которые есть у нас с УЕФА и начать все с чистого листа в АФК. При этом не играя ни в каких соревнованиях», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

Напомним, российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.