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    «Спартак» проиграл «Краснодару» в Кубке России

    «Спартак» — «Краснодар»: счет матча 2:3

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    В матче шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Спартак» в родных стенах уступил «Краснодару» со счетом 2:3.

    Тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль
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    Тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль

    На дубль Александра Кокшарова и автогол Даниила Денисова хозяева ответили точными ударами Александра Соболева и Наиля Умярова.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа D
    Спартак — Краснодар 2:3
    Голы: 0:1 Александр Кокшаров (3'), 1:1 Александр Соболев (пенальти) (8'), 2:1 Наиль Умяров (45+1'), 2:2 Александр Кокшаров (61'), 2:3 Даниил Денисов (74'), : (84') Спартак: Александр Селихов, Павел Маслов, Олег Рябчук, Леон Классен, Даниил Денисов, Наиль Умяров, Виктор Мозес, Кристофер Мартинс Перейра, Павел Мелёшин, Александр Соболев, Babic S. Краснодар: Станислав Агкацев, Георгий Арутюнян, Александр Эктов, Сергей Петров, Кевин, Никита Кривцов, Михайло Баньяц, Мозес Кобнан, Ильзат Ахметов, Александр Кокшаров, Tormena Предупреждения: Никита Кривцов (19'), Леон Классен (72'), Станислав Агкацев (83'), Александр Соболев (87')

    «Спартак» с 12 очками вышел в плей-офф Пути РПЛ Кубка России с первого места в группе D. У «Краснодара» — 11 очков и второе место.

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