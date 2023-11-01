«Спартак» — «Краснодар»: счет матча 2:3

Тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль Фото: globallookpress.com
На дубль Александра Кокшарова и автогол Даниила Денисова хозяева ответили точными ударами Александра Соболева и Наиля Умярова.
Футбол. Россия. Кубок. Группа D
Спартак — Краснодар 2:3
Голы: 0:1 Александр Кокшаров (3'), 1:1 Александр Соболев (пенальти) (8'), 2:1 Наиль Умяров (45+1'), 2:2 Александр Кокшаров (61'), 2:3 Даниил Денисов (74'), : (84') Спартак: Александр Селихов, Павел Маслов, Олег Рябчук, Леон Классен, Даниил Денисов, Наиль Умяров, Виктор Мозес, Кристофер Мартинс Перейра, Павел Мелёшин, Александр Соболев, Babic S. Краснодар: Станислав Агкацев, Георгий Арутюнян, Александр Эктов, Сергей Петров, Кевин, Никита Кривцов, Михайло Баньяц, Мозес Кобнан, Ильзат Ахметов, Александр Кокшаров, Tormena Предупреждения: Никита Кривцов (19'), Леон Классен (72'), Станислав Агкацев (83'), Александр Соболев (87')
«Спартак» с 12 очками вышел в плей-офф Пути РПЛ Кубка России с первого места в группе D. У «Краснодара» — 11 очков и второе место.