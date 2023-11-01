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    Локомотив — Рубин смотреть онлайн

    01.11.2023 в 18:30 начнется матч в группе B кубка России по футболу Локомотив — Рубин

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    Локомотив и Рубин начнут матч в 18:30 в группе B кубка России по футболу, 01.11.2023.

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    Последний матч между собой: Рубин — Локомотив 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Локомотив» — «Рубин» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.78.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Локомотив»).

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