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    «Локомотив» — «Рубин». Ставка (к.1,78) и прогноз на игру Кубка России, 1 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Рубин»
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    Антон Миранчук
    Московский «Локомотив» сыграет на своем поле с казанским «Рубином» в рамках 6-го тура группового этапа Кубка России Путь РПЛ. Встреча состоится 1 ноября, 18:30 (мск). «Локомотив» — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа B 01 Ноября 2023 года
    Локомотив
  • Москва
    •  Локомотив 18:30 Рубин Рубин
  • Казань
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    «Локомотив»

    Команда Михаила Галактионова обеспечила себе участие в плей-офф Кубка России Путь РПЛ. Сейчас она располагается на первом месте в группе В с 10 очками и может уже играть в свое удовольствие.

    В предыдущем матче «Локомотив» уверенно на своем поле обыграл «Ростов» со счетом 3:1. Уже в первом тайме Тимур Сулейманов и Антон Миранчук забили по голу, а в начале второго тайма Максим Глушенков сделал счет 3:0.

    Коэффициенты матча Локомотив — Рубин

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  • 1.534.506.10Бонус$9500
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    В чемпионате России железнодорожники немного сбавили обороты, но все равно продолжают находиться в лидирующей группе. В последнем туре «Локомотив» проиграл «Ростову» со счетом 0:1, который смог взять реванш за поражение в кубковой игре.

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    В Кубке России Михаил Галактионов активно ротирует состав, но учитывая очень длинную скамейку запасных в клубе, это не сильно сказывается на качестве игры. Скорее всего, в матче против «Рубина» он предоставить игровую практику футболистам, которые не так много имеют времени в чемпионате.

    «Рубин»

    После пяти туров казанский клуб потерял даже теоритические шансы пройти в следующий круг. Сейчас у него четыре очка и такое же количество отделяет его от третьего места, которое дает возможность выйти в «Путь регионов».

    В пятом туре «Рубин» уступил на выезде «Уралу» со счетом 0:2. Это поражение и стало для него роковым. Рашид Рахимов обычно играет в Кубке России составом далеким от оптимального, сделав основную ставку на чемпионат.

    Календарь и таблица РПЛ

    Там дела у казанцев идут значительно лучше. После 13 матчей команда располагается на 11-м месте с 16 очками. Команда идет трехматчевой беспроигрышной серией, причем, в этих матчах ни разу не пропустила, взяв 7 очков из 9 возможных.

    В последнем туре была обыграна в прагматичном стиле калининградская «Балтика» со счетом 1:0. Единственный гол со штрафного забил аргентинец Валентин Вада, который стал настоящим джокером для Рахимова, и постоянно усиливает игру по ходу встречи.

    Прогноз и ставка

    В предматчевых раскладах букмекеры считают явным фаворитом «Локомотив». На его победу дают — 1,50. На «Рубин» — 6,40. Ничья — 4,70.

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    Матч не имеет никакого турнирного значения, команды будут играть раскованно и наверняка тренеры активно перетасуют состав, чтобы дать ведущим футболистам отдохнуть перед чемпионатом.

    Исходя из этого, отличным вариантом для ставки станет «тотал больше 2,5» за 1,78. Командам нет смысла отсиживаться в обороне, а резервисты получат отличную возможность проявить себя.

    Также можно взять чуть более рисковый прогноз с «тоталом больше 3,5» за 2,90. Команды могут спокойно устроить голевую феерию на поле.

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    «Локомотив» — «Рубин»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 01.11.2023. Прогнозы на футбол. Ждем голы от обеих команд
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