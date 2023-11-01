Отец Бугаева: Алексей попал под раздачу. Он невиновен

Сообщалось, что против бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева возбуждено уголовное дело о торговле наркотиками в особо крупном размере.
«Есть такое дело, да. Задержан за неповиновение на данный момент. Связи с ним сейчас нет. Алексей жене сообщил, а она мне позвонила.
Уже предпринимаем определённые действия. А что в телеграм-каналах пишут? 500 грамм наркотиков? Если вы в курсе, сейчас в Краснодарском крае проводятся мероприятия.
В двух словах — он попал под раздачу. По сути дела, невиновен. Оказался не в то время не в том месте», — сказал Иван Бугаев, слова которого передает «Чемпионат».