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    Отец Бугаева: Алексей попал под раздачу. Он невиновен

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    Иван Бугаев, отец бывшего защитника «Торпедо», «Локомотива», «Краснодара» и сборной России Алексея Бугаева, подтвердил, что его сын задержан в Краснодаре.

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    Сообщалось, что против бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева возбуждено уголовное дело о торговле наркотиками в особо крупном размере.

    «Есть такое дело, да. Задержан за неповиновение на данный момент. Связи с ним сейчас нет. Алексей жене сообщил, а она мне позвонила.

    Уже предпринимаем определённые действия. А что в телеграм-каналах пишут? 500 грамм наркотиков? Если вы в курсе, сейчас в Краснодарском крае проводятся мероприятия.

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    • В двух словах — он попал под раздачу. По сути дела, невиновен. Оказался не в то время не в том месте», — сказал Иван Бугаев, слова которого передает «Чемпионат».

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