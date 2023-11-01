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    Экс-игрока сборной России задержали за торговлю наркотиками

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    Против бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева возбуждено уголовное дело о торговле наркотиками в особо крупном размере, сообщает Telegram‑канал SHOT.

    Экс-игрока сборной России задержали за торговлю наркотиками
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    Экс-игрока сборной России задержали за торговлю наркотиками

    Бывший футболист «Локомотива», «Торпедо» и «Краснодара» был задержан в ночь на 29 октября в Краснодаре. 42‑летнего мужчину остановили полицейские для личного досмотра и в кармане толстовки нашли пакет с «неизвестным порошком».

    Позже было установлено, что это мефедрон. Спортсмену может грозить до 20 лет тюрьмы.

    За свою карьеру Алексей Бугаев выступал за «Локомотив», «Торпедо», «Томь», «Химки» и «Краснодар», где завершил карьеру в 2010 году. Также на его счету семь матчей за сборную России.

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