Экс-игрока сборной России задержали за торговлю наркотиками

Против бывшего футболиста сборной Россиивозбуждено уголовное дело о торговле наркотиками в особо крупном размере, сообщает Telegram‑канал SHOT.

Бывший футболист «Локомотива», «Торпедо» и «Краснодара» был задержан в ночь на 29 октября в Краснодаре. 42‑летнего мужчину остановили полицейские для личного досмотра и в кармане толстовки нашли пакет с «неизвестным порошком».

Позже было установлено, что это мефедрон. Спортсмену может грозить до 20 лет тюрьмы.

За свою карьеру Алексей Бугаев выступал за «Локомотив», «Торпедо», «Томь», «Химки» и «Краснодар», где завершил карьеру в 2010 году. Также на его счету семь матчей за сборную России.