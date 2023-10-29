В 16:00 29.10.2023 Бетис и Осасуна начнут матч в чемпионате Испании по футболу.

Бетис — Осасуна

Последний матч между собой: Осасуна — Бетис 3:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бетис» — «Осасуна». Коэффициент ставки — 1.95 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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