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    Покончит ли «Осасуна» с беспроигрышной серией «Бетиса»?

    «Бетис» — «Осасуна». Ставка (к. 1.95) и прогноз на чемпионат Испании 29 октября 2023 года

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    «Бетис» — фаворит матча
    «Бетис» сыграет на своем поле против «Осасуны» в рамках 11-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 29 октября, начало — в 15:00 мск. «Бетис» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 29 Октября 2023 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 16:00 Осасуна Осасуна
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    «Бетис»

    Команда начала чемпионат явно хуже ожидаемого. «Бетис» сейчас пребывает на скромном девятом месте турнирной таблицы.

    С обороной дела у команды обстоят не столь позитивно. В 10 матчах чемпионата Испании севильцы пропустили 14 мячей.

    Коэффициенты матча Бетис — Осасуна

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  • 2.083.403.85Бонус$9500
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    На текущей неделе «Огурцы» победили в 3-м туре группового раунда Лиги Европы «Арис» (1:0), благодаря чему лидирует в своем квартете с шестью баллами.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    На сегодня у андалузсцев беспроигрышная серия в семь поединков при трех победах и четырех ничьих, так что хозяевам будет сложно увезти максимум очков.

    «Осасуна»

    Команда показала довольно средние результаты на старте нынешнего сезона, занимая 10-е место в таблице Примеры с 13-ю очками в активе.

    «Осасуна» вполне может побороться за высокие места, до еврокубков всего 5 очков. Баскам только необходимо стабильно набирать очки.

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    • Проблема клуба — в низкой результативности, команда забила всего 11 голов в 10-ти встречах Примеры — это один из худших результатов в лиге. В последних матчах особенно ощущалась нехватка голов.

    В последних восьми поединках во всех турнирах коллектив одержал две победы при четырех поражениях и двух ничьих, поэтому у хозяев высокие шансы как минимум не проиграть.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом «Бетис», коэффициент на победу которого равен 2,06. Успех «Осасуны» оценивается в 3,70, ничья — в 3,65.

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    В трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,95.

    Еще один вариант ставки — «Бетис» выиграет за 2,06, ведь в трех из пяти последних матчей хозяева победили.

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    «Бетис» — «Осасуна»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 29.10.2023. Прогнозы на футбол. Покончит ли «Осасуна» с беспроигрышной серией «Бетиса»?
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