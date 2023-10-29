«Бетис» сыграет на своем поле против «Осасуны» в рамках 11-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 29 октября, начало — в 15:00 мск. «Бетис» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бетис»

Команда начала чемпионат явно хуже ожидаемого. «Бетис» сейчас пребывает на скромном девятом месте турнирной таблицы.

С обороной дела у команды обстоят не столь позитивно. В 10 матчах чемпионата Испании севильцы пропустили 14 мячей.

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На текущей неделе «Огурцы» победили в 3-м туре группового раунда Лиги Европы «Арис» (1:0), благодаря чему лидирует в своем квартете с шестью баллами.

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На сегодня у андалузсцев беспроигрышная серия в семь поединков при трех победах и четырех ничьих, так что хозяевам будет сложно увезти максимум очков.

«Осасуна»

Команда показала довольно средние результаты на старте нынешнего сезона, занимая 10-е место в таблице Примеры с 13-ю очками в активе.

«Осасуна» вполне может побороться за высокие места, до еврокубков всего 5 очков. Баскам только необходимо стабильно набирать очки.

Проблема клуба — в низкой результативности, команда забила всего 11 голов в 10-ти встречах Примеры — это один из худших результатов в лиге. В последних матчах особенно ощущалась нехватка голов.

В последних восьми поединках во всех турнирах коллектив одержал две победы при четырех поражениях и двух ничьих, поэтому у хозяев высокие шансы как минимум не проиграть.

Прогноз и ставка

Букмекеры логично считают фаворитом «Бетис», коэффициент на победу которого равен 2,06. Успех «Осасуны» оценивается в 3,70, ничья — в 3,65.

В трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,95.

Еще один вариант ставки — «Бетис» выиграет за 2,06, ведь в трех из пяти последних матчей хозяева победили.