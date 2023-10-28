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    «Борнмут» на своем поле обыграл «Бернли» в АПЛ

    «Борнмут» — «Бернли»: счет матча 2:1, обзор голов

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    28 октября в матче 10-го тура АПЛ «Борнмут» принимал «Бернли». Хозяева победили дома со счетом 2:1.

    «Бернли»
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    «Бернли»

    У «Борнмута» отличились Антуан Семеньо и Филип Биллинг. В составе гостей гол забил Чарли Тейлор.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Борнмут — Бёрнли 2:1
    Голы: 0:1 Чарли Тейлор (11'), 1:1 Энтойн Семеньо (22'), 2:1 Филип Биллинг (76') Борнмут: Андрей Раду, Крис Мепэм, Илья Забарный, Ллойд Келли, Максимилиан Ааронс (Адам Смит, 85'), Филип Биллинг (Джо Ротуэлл, 82'), Райан Кристи, Маркус Таверньер (Милош Керкез, 82'), Энтойн Семеньо (Данго Уаттара, 69'), Доминик Соланке, Alex Scott Бёрнли: Джеймс Траффорд, Чарли Тейлор, Амин Аль-Дахиль, Лука Колеошо (Mike Tresor, 81'), Джош Браунхилл, Джош Каллен (Сандер Берге, 60'), Зеки Мохамед Амдуни (Ник Поуп, 46'), Йоханн Гудмундссон (Нейтан Редмонд, 81'), Vitinho, Анасс Зарури (Якоб Бруун Ларсен, 68'), Dara O'Shea Предупреждения: Джош Каллен (28'), Чарли Тейлор (56'), Амин Аль-Дахиль (67'), Филип Биллинг (77'), Данго Уаттара (84')

    «Борнмут» набрал шесть очков и поднялся на 17-е место в таблице АПЛ.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Бернли» (4) располагается на 19-й строчке.

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