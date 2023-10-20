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    Срна рассказал, почему решил стать главным тренером «Шахтера»

    Футбол Премьер-лига (Украина) Футбол Украины Шахтер Донецк
    Бывший футболист сборной Хорватии и «Шахтера» Дарио Срна дал свой комментарий относительно назначения на пост наставника украинского клуба.

    Дарио Срна
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    Дарио Срна

    «Во-первых, я согласился на интервью, потому что много вопросов ко мне и клубу. Я нигде ничего не комментировал, поэтому хотелось бы разъяснить эту ситуацию. Приглашение Патрика ван Лаувена было связано с тем, что он показывал очень хороший, зрелищный футбол в "Заре" — до последних двух туров сражался за чемпионство, попал в Лигу конференций и сделал очень хороший результат. И он сам себя со своим качеством игры и результатами привел в "Шахтер". Конечно, мы знали, что каждому тренеру сначала в "Шахтере" будет тяжело. Это проходили и Фонсека, и Каштру, и Йовичевич, и Де Дзерби — все они испытывали определенные сложности, а мы всегда шли им навстречу, помогали. Мы знали, что с начала межсезонья в Патрика приехали сборники чуть позже после чемпионата Европы U21, были травмы: у Судакова — сразу операция, у Степаненко — колено. Поэтому мы прошли через очень тяжелый период, имели терпение, оказывали поддержку, как и каждому тренеру "Шахтера".

    Но настал день, когда мы должны сказать честно и откровенно, чтобы быть перед нашими болельщиками честными и справедливыми, что у нас, к сожалению, не получилось. У нас не получилось играть в тот футбол, который нужен болельщикам, президенту клуба нам всем. Мы не могли найти способ играть в "шахтерский" футбол. И могу только сказать Патрику и тренерскому штабу спасибо за хорошую работу, но мы решили идти другим путём. Ему желаем всего наилучшего, успехов и отличных спортивных результатов.

    Что касается меня, то "Шахтер" — это мой клуб, и это моя семья. Если говорить честно и откровенно, то я мог стать тренером Шахтера еще раньше. Но я — человек, который доверяет другим, и я всегда хочу помочь каждому тренеру в его работе. И хочу сказать по своему опыту, что каждая команда "Шахтера" делала тренера очень сильным. Они все приходили сюда одними, а шли в топ-клубы после "Шахтера" другими.

    Есть работа клуба, команды и тренера — когда существует этот треугольник, будет успех. Сегодня я принял "Шахтер", потому что это моя семья. Когда семье тяжело, нужно помочь. Поэтому я не побоялся даже перед такими играми взять команду и попытаться сделать все от меня зависящее. Я им вчера сказал, что я не Гвардиола, я не Клопп, я — Дарио Срна, у которого нет большого опыта тренерской работы, но у меня есть "шахтерское" сердце. "Шахтерское" сердце, которое очень важно для всех. И это сердце мне сказало, что нужно помочь сегодня команде. В такой тяжелой ситуации для страны, для "Шахтера" я не мог отказать и сказал президенту, что обеими руками за.

    Мне президент предлагал два тура тому назад взять команду, стать главным тренером, подписать контракт, выбрать тренерский штаб. И он сказал, что готов со мной страдать. А я ему ответил: "Президент, я люблю этот клуб и я вас уверяю, что на сегодня я вам хочу привести тренера, который сильнее меня. Который сегодня лучше меня, опытнее меня и который сегодня может дать команде больше, чем я". Я ставлю клуб выше себя, и иначе не может быть. Я ставлю клуб выше себя, потому что никто не может быть выше клуба. Мои амбиции не могут быть выше амбиций клуба. Поэтому я рассказал вам вкратце ту ситуацию, которая происходила в последние две недели. Что касается нового тренера, то я уверяю президента каждый день, что это правильный выбор. И он полностью доверяет. И мы ведем переговоры. И я надеюсь, что этот тренер захочет к нам», — приводит слова Срна официальный сайт «Шахтёра».

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