Рекоба стал тренером уругвайского «Насьоналя»

Знаменитый уругваецвозглавил уругвайский. Это его первая команда в качестве главного тренера.

До этого экс-игрок сборной Уругвая и миланского «Интера» работал ассистентом главного тренера клуба из Монтевидео.

Альваро Рекоба по прозвищу «Китаец» — один из самых талантливых игроков своего поколения, был звездой Серии А и сборной Уругвая, но полностью реализовать свой незаурядный талант так и не смог.

Он дважды выигрывал чемпионат Италии в составе «нерадзурри», побеждал в Кубке УЕФА (1997/98).

«Насьональ» Монтевидео — входит в число самых титулованных клубов в мире, он 49 раз выигрывал чемпионат Уругвая, три раза становился обладателем Кубка Либертадорес.