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    Рекоба стал тренером уругвайского «Насьоналя»

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    Знаменитый уругваец Альваро Рекоба возглавил уругвайский «Насьональ». Это его первая команда в качестве главного тренера.

    Альваро Рекоба
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    Альваро Рекоба

    До этого экс-игрок сборной Уругвая и миланского «Интера» работал ассистентом главного тренера клуба из Монтевидео.

    Альваро Рекоба по прозвищу «Китаец» — один из самых талантливых игроков своего поколения, был звездой Серии А и сборной Уругвая, но полностью реализовать свой незаурядный талант так и не смог.

    Он дважды выигрывал чемпионат Италии в составе «нерадзурри», побеждал в Кубке УЕФА (1997/98).

    «Насьональ» Монтевидео — входит в число самых титулованных клубов в мире, он 49 раз выигрывал чемпионат Уругвая, три раза становился обладателем Кубка Либертадорес.

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