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    Гол Брандта обеспечил дортмундской «Боруссии» победу над «Вердером» в матче Бундеслиги

    «Боруссия» Д — «Вердер»: счет матча 1:0, обзор голов

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    Дортмундская «Боруссия» минимально обыграла «Вердер» (1:0) в матче 8-го тура немецкой Бундеслиги.

    «Боруссия» Д — «Вердер»
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    «Боруссия» Д — «Вердер»

    Единственный гол в этом матче забили «шмели» на 67-й минуте. Полузащитник «Боруссии» Юлиан Брандт оказался один в штрафной соперника, получил передачу от Эмре Джана и вогнал мяч в ворота. Без шансов для голкипера соперника.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Боруссия Д — Вердер 1:0
    Гол: 1:0 Юлиан Брандт (67') Боруссия Д: Грегор Кобель, Матс Хуммельс, Нико Шлоттербек, Юлиан Рюэрсон, Феликс Нмеча, Эмре Джан, Мариус Вольф (Рами Бенсебаини, 62'), Марко Ройс (Джованни Рейна, 62'), Дониелл Мален (Марсель Забитцер, 76'), Никлас Фуллкруг (Себастьен Аллер, 77'), Юлиан Брандт (Карим Адейеми, 90') Вердер: Митчелл-Элия Вайзер, Антони Юнг (Рафаэль Борре, 87'), Марко Фридль, Милош Велькович, Михаэль Цеттерер, Оливье Деман, Леонардо Биттенкорт (Сенне Линен, 68'), Йенс Стаге, Романо Шмид (Ник Вольтемаде, 81'), Марвин Дукш, Dawid Kownacki (Justin Njinmah, 68') Предупреждения: Феликс Нмеча (44'), Леонардо Биттенкорт (61'), Йенс Стаге (75'), Милош Велькович (83'), Оливье Деман (90 + 5')

    После этого матча «Боруссия» Д занимает 1-е место в таблице Бундеслиги с 20-ю очками в активе. «Вердер» — на 14-й позиции (6 баллов).

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