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    Экс-игрок «Арсенала»: Я не думаю, что «канонирам» следовало подписывать Хаверца

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    Бывший защитник «Арсенала» Вильям Галлас назвал переход полузащитника Кая Хаверца в стан «канониров» ошибкой.

    Кай Хаверц
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    Кай Хаверц

    «На текущий момент Кай Хаверц меня не впечатлил. Он ничего не сделал с тех пор, как присоединился к "Арсеналу". Возможно, он и забил, но это было только потому, что Мартин Эдегор позволил ему реализовать пенальти. Хаверц ещё ничего не показал, и я считаю, что у него проблемы.

    Я не думаю, что "Арсеналу" следовало подписывать Кая Хаверца. Считаю, это была ошибка. Если вы потратили £ 60 млн (69 млн. евро) на нападающего, то ждёте, что он забьёт минимум 15 голов за сезон! Я не думаю, что это произойдёт. У "канониров" нет времени. Сезон может быть долгим, но клубам нужны результаты немедленно.

    Хаверц был в "Челси" три года и хорошо знает Премьер-лигу. Может потребоваться некоторое время, чтобы освоиться в новой команде, но он уже жил в Лондоне! Игрокам нужно немедленно адаптироваться — у них нет времени», — приводит слова Галласа The Sun.

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    • В нынешнем сезоне Хаверц провел 8 матчей за «Арсенал» в АПЛ, забил гол и сделал голевую передачу, заработав при этом 3 желтые карточки. В следующем матчей «канониры» сыграют 21-го октября с «Челси».

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