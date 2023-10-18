Серверы «Реала Сосьедад» подверглись кибератаке

Официальный сайтсообщил про кибератаку на серверы клуба.

Пострадали сервисы и базы данных. Из-за атаки могут пострадать персональные данные болельщиков баскской команды.

«Реала Сосьедад» задействовал все имеющиеся ресурсы, чтобы как можно скорее решить проблему. Также клуб обратился в соответствующие органы.

За «Реал Сосьедад» играет россиянин Арсен Захарян. Футболист является воспитанником московского «Динамо».

После 9 туров «Реал Сосьедад» находится на 6-й строчке в таблице Примеры, записав в актив 15 очков.