В 18:30 17.10.2023начнут матч в группе C отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Последний матч между собой: Нидерланды U21 — Гибралтар U21 6:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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