Во вторник, 17 октября, в Гибралтаре сборная Гибралтара U21 сыграет против национальной команды Нидерландов U21 в рамках чемпионате Европы до 21 года. Начало поединка намечено на 18:30 по мск. Гибралтар U21 — Нидерланды U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гибралтар U21

Гибралтар U21, как и ожидалось, провально выступает в отборе на молодежный чемпионат Европы. Сборная занимает последнее шестое место после 3-х туров.

В первом туре команда уступила дома Молдове (1:3), затем потерпела разгром на своем поле от Швеции (0:5), после чего на выезде проиграли Грузии (0:2).

В последний раз пиренейцам удалось победить ровно шесть лет назад. Тогда, в октябре 2017 года им удалось в домашних стенах обыграть Северную Македонию (1:0).

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На сегодня у коллектива серия поражений в четыре поединка, так что у хозяев мизерные шансы хотя бы даже сыграть вничью.

Нидерланды U21

Нидерланды U21, в отличие от соперника, успешно стартовали в квалификацию на чемпионате Европы. Сборная занимает первое место после трех туров.

В первом туре команда переиграла дома Молдову (1:3), затем победила на выезде Северную Македонию (2:0), после чего в гостях разгромила Грузию (3:0).

В последний раз «Оранжевые» проиграли почти 2,5 года назад. Тогда, в июне 2021 года они в домашних стенах уступили ровесникам из Германии (1:2).

На сегодня у коллектива победная серия в три поединка, в которых он ни разу не пропускал (общая разница — 8:0), так что гостям будет сложно не выиграть.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Нидерланды, коэффициент на победу которого равен 1,02. Успех Гибралтара оценивается в 36,49, ничья — в 29,13.

В трех последних матчах хозяева обыграли своих соперников без пропущенных мячей.

Поэтому наши прогноз и ставка — Нидерланды U21 выиграют и не пропустят за 1,74.

Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 1,79, ведь гости, как явный фаворит, вполне способны реализовать такой сценарий.