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    Молодежка Нидерландов удержит победный путь

    Гибралтар U21 — Нидерланды U21. Ставка (к. 1.74) и прогноз на товарищеский матч 17 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Гибралтар U21 — Нидерланды U21
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    Нидерланды U21 лидирует в отборочной группе
    Во вторник, 17 октября, в Гибралтаре сборная Гибралтара U21 сыграет против национальной команды Нидерландов U21 в рамках чемпионате Европы до 21 года. Начало поединка намечено на 18:30 по мск. Гибралтар U21 — Нидерланды U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа C 17 Октября 2023 года
    Гибралтар U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа C
    •  Гибралтар U21 18:30 Нидерланды U21 Нидерланды U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа C
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    Гибралтар U21

    Гибралтар U21, как и ожидалось, провально выступает в отборе на молодежный чемпионат Европы. Сборная занимает последнее шестое место после 3-х туров.

    В первом туре команда уступила дома Молдове (1:3), затем потерпела разгром на своем поле от Швеции (0:5), после чего на выезде проиграли Грузии (0:2).

    В последний раз пиренейцам удалось победить ровно шесть лет назад. Тогда, в октябре 2017 года им удалось в домашних стенах обыграть Северную Македонию (1:0).

    Все прогнозы на футбол

    На сегодня у коллектива серия поражений в четыре поединка, так что у хозяев мизерные шансы хотя бы даже сыграть вничью.

    Нидерланды U21

    Нидерланды U21, в отличие от соперника, успешно стартовали в квалификацию на чемпионате Европы. Сборная занимает первое место после трех туров.

    В первом туре команда переиграла дома Молдову (1:3), затем победила на выезде Северную Македонию (2:0), после чего в гостях разгромила Грузию (3:0).

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    • В последний раз «Оранжевые» проиграли почти 2,5 года назад. Тогда, в июне 2021 года они в домашних стенах уступили ровесникам из Германии (1:2).

    На сегодня у коллектива победная серия в три поединка, в которых он ни разу не пропускал (общая разница — 8:0), так что гостям будет сложно не выиграть.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Нидерланды, коэффициент на победу которого равен 1,02. Успех Гибралтара оценивается в 36,49, ничья — в 29,13.

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    В трех последних матчах хозяева обыграли своих соперников без пропущенных мячей.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Нидерланды U21 выиграют и не пропустят за 1,74.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 1,79, ведь гости, как явный фаворит, вполне способны реализовать такой сценарий.

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    Гибралтар U21 — Нидерланды U21: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты матча 17.10.2023. Прогнозы на футбол. Молодежка Нидерландов удержит победный путь
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