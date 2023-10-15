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    Mirror: после продажи Салаха «Ливерпуль» готов заплатить рекордную сумму за Зане

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    В случае ухода египетского нападающего Мохамеда Салаха английский «Ливерпуль» готов серьезно потратиться на полузащитника мюнхенской «Баварии» Лероя Зане, сообщает Mirror.

    Лерой Зане
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    Лерой Зане

    Мерсисайдцы не будут скупиться, чтобы купить игрока сборной Германии и готовы заплатить на него рекордные деньги (более £ 80 млн или € 93 млн).

    В настоящее время рекорд принадлежит уругвайскому нападающему Дарвину Нуньесу, который пришел из португальской «Бенфики» за примерно такую же сумму.

    «Ливерпуль» является не единственным претендентом на Зане. Им также активно интересуется мадридский «Реал».

    Также издании сообщает, что уход Салаха в чемпионат Саудовской Аравии практически решенное дело.

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