начнут матч в 16:00 в группе H квалификации чемпионата Европы по футболу-2024, 14.10.2023.

Последний матч между собой: Сан-Марино — Северная Ирландия 0:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Северная Ирландия» — «Сан-Марино» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.68.

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