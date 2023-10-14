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    Разгромит ли Северная Ирландия Сан-Марино?

    Северная Ирландия — Сан-Марино. Прогноз, ставка (к. 2.68) на футбол, квалификация Евро-2024, 14 октября 2023 года

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    Северная Ирландия — явный фаворит матча
    В субботу, 14 октября, в Белфасте сборная Северной Ирландии сыграет против национальной команды Сан-Марино в седьмом туре отбора к Евро-2024. Начало поединка намечено на 16:00 по мск. Северная Ирландия — Сан-Марино: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа H 14 Октября 2023 года
    Северная Ирландия
  • Евро-2024. Квалификация. Группа H
    •  Северная Ирландия 16:00 Сан-Марино Сан-Марино
  • Сан-Марино
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    Северная Ирландия

    Сборная Северной Ирландии тем временем находится на пятой строчке в группе, набрав в шести турах лишь три очка.

    Серия поражений североирландцев составляет уже пять матчей. Пока что они смогли обыграть только команду Сан-Марино.

    Коэффициенты матча Северная Ирландия — Сан-Марино

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  • 1.0225.00100.00Бонус$9500
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    Финнам, датчанам и казахам (дважды) команда Майкла О’Нила уступила со счетом 0:1, а в от Словении пропустила четыре мяча (2:4).

    Все прогнозы на Евро-2024

    В семи последних поединках во всех турнирах коллектив одержал только одну победу при шести поражениях, но нынешний соперник — идеальная возможность снова выиграть.

    Сан-Марино

    Команда традиционно является поставщиком очков. Поражение сменяет новое поражение, и даже забитый гол сойдет за чудо.

    Сборная Сан-Марино стартовала в текущем отборе с шести поражений. В этих матчах команда пропустила в свои ворота 21 безответный мяч.

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  • 05/10/2023

    • В своем последнем поединке сборная Сан-Марино потерпела очередной разгром. На своем поле команда пропустила четыре «сухих» мяча от словенцев.

    В семи последних поединках во всех турнирах, включая одну товарищескую встречу, коллектив проиграл и ни разу не забил, так что исход грядущей игры очевиден.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Северную Ирландию, коэффициент на победу которой равен 1,01. Успех Сан-Марино оценивается в 60,00, ничья — в 28,00.

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    В пяти из шести последних матчей хозяев было забито меньше 3,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 3,5 голов за 2,68.

    Еще один вариант ставки — тотал меньше 4,5 голов за 1,85, ведь в 15 из 16 последних матчей гостей реализовывался именно такой сценарий.

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    Северная Ирландия — Сан-Марино: прогноз, ставка (2.68), статистика, коэффициенты матча 14.10.2023. Прогнозы на футбол. Разгромит ли Северная Ирландия Сан-Марино?
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