Северная Ирландия
Сборная Северной Ирландии тем временем находится на пятой строчке в группе, набрав в шести турах лишь три очка.
Серия поражений североирландцев составляет уже пять матчей. Пока что они смогли обыграть только команду Сан-Марино.
Коэффициенты матча Северная Ирландия — Сан-Марино
Финнам, датчанам и казахам (дважды) команда Майкла О’Нила уступила со счетом 0:1, а в от Словении пропустила четыре мяча (2:4).
В семи последних поединках во всех турнирах коллектив одержал только одну победу при шести поражениях, но нынешний соперник — идеальная возможность снова выиграть.
Сан-Марино
Команда традиционно является поставщиком очков. Поражение сменяет новое поражение, и даже забитый гол сойдет за чудо.
Сборная Сан-Марино стартовала в текущем отборе с шести поражений. В этих матчах команда пропустила в свои ворота 21 безответный мяч.
В своем последнем поединке сборная Сан-Марино потерпела очередной разгром. На своем поле команда пропустила четыре «сухих» мяча от словенцев.
В семи последних поединках во всех турнирах, включая одну товарищескую встречу, коллектив проиграл и ни разу не забил, так что исход грядущей игры очевиден.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом Северную Ирландию, коэффициент на победу которой равен 1,01. Успех Сан-Марино оценивается в 60,00, ничья — в 28,00.
В пяти из шести последних матчей хозяев было забито меньше 3,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 3,5 голов за 2,68.
Еще один вариант ставки — тотал меньше 4,5 голов за 1,85, ведь в 15 из 16 последних матчей гостей реализовывался именно такой сценарий.